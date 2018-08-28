CLOi SuitBot – первый ориентированный на человека робот компании LG

28 августа 2018, 11:15

Стремясь в ближайшее десятилетие стать ведущим разработчиком сервисных роботов, компания LG Electronics (LG) представит первого ориентированного на человека портативного робота на выставке IFA 2018.

В отличие от роботов, представленных ранее компанией LG, таких как робот-гид (Guide Robot), робот-уборщик (Cleaning Robot) и робот-официант (Serving Robot), робот LG CLOi SuitBot не перемещается самостоятельно по залам ожидания аэропортов и фойе отелей. Он находится непосредственно на теле человека в качестве своеобразного экзоскелетного костюма. Его задача — поддерживать и усиливать ноги пользователя, чтобы обеспечить большую мобильность и меньшую нагрузку на них.



В прошлом году компания LG выступила инвестором стартапа по разработке роботов, призванных преодолевать ограничения возможностей человеческого тела в повседневной жизни. В сотрудничестве со стартапом SG ROBOTICS, который изучает способы улучшения качества жизни с помощью носимых роботов, был разработан робот LG CLOiSuitBot. Удобные и вращающиеся естественным образом детали позволяют роботу CLOi SuitBot совершать более мягкие и естественные движения, чтобы усилить нижнюю часть тела человека при ходьбе, работе, а также в положении стоя. Обувь, подобная сандалиям, и функция автоматической регулировки робота дают возможность пользователю легче надевать и снимать оснащение – в этом заключается отличие робота LG CLOiSuitBot от других экзоскелетных костюмов.



Кроме того, робот LG CLOiSuitBot способен устанавливать соединение с другими сервисными роботами LG (впервые представленными на выставке CES 2018) и становиться частью небольшой «умной» рабочей сети, чтобы передавать информацию и указания, необходимые на рабочих местах на производстве, в логистике и дистрибуции. Обслуживающие роботы LG CLOi разрабатываются в рамках более масштабной инициативы компании LG по применению искусственного интеллекта в коммерческом секторе. Технология искусственного интеллекта позволяет роботу LG CLOi SuitBot обучаться и развиваться при помощи распознавания и анализа биометрических данных и окружающей среды, измерения и анализа движений с целью поиска оптимальных перемещений и положений для максимальной производительности.



«Робот LG CLOi SuitBot является свидетельством нашей приверженности расширению портфеля сервисных роботов, которые вносят ощутимое дополнительное удобство пользования и инновации в нашу жизнь, — говорит Дахюн Сонг (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — Это всего лишь один пример из широкого спектра передовых продуктов с применением искусственного интеллекта, который предназначен для взаимодействия с пользователями и значительно улучшает комфортное пользование, а также создает новые возможности для превращения нашей инициативы в сфере робототехники в движущую силу развития нового поколения».



С 31 августа по 5 сентября посетители стенда LG в павильоне 18 на выставке IFA в Берлине смогут познакомиться с линейкой робототехники компании.