Роботы LG будут выполнять функцию информационных центров для туристов

25 июля 2017, 10:15

В феврале следующего года Южная Корея принимает Олимпийские игры.

Готовясь к самому крупному зимнему спортивному событию в истории страны, LG Electronics (LG) совершенствует автоматизированные услуги для туристов, которые прибывают через главные воздушные ворота страны - международный аэропорт Инчхон (IIA). 21 июля LG ввела в эксплуатацию модели робота-гида Airport Guide Robot, а также робота-уборщика Airport Cleaning Robot. Робот-гид, перемещаясь по аэропорту, при необходимости ответит на вопросы пассажиров. В свою очередь, робот-уборщик обеспечит безупречную чистоту пола.

LG обеспечит своими устройствами один из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Таким образом, компания сможет предоставлять услуги почти 57 млн пассажиров ежегодно. Несмотря на то, что официально роботы принялись за выполнение своих обязанностей 21 июля, они использовались в аэропорту в тестовом режиме еще с февраля. Инженеры LG отлаживали работу роботов в течение последних 5 месяцев, улучшая продуктивность на основе данных и отзывов, полученных во время испытательного периода.Оснащенный фирменной программой распознавания голоса LG, робот-гид понимает четыре наиболее часто используемых пассажирами языка: корейский, английский, китайский и японский. Устройство способно понять вопрос и ответить на него. Оно подключается к центральному серверу аэропорта и может предоставить информацию о начале посадки, местоположении ресторанов, магазинов и др. У робота-гида также есть функция быстрого сканирования посадочного талона, поэтому он может сопроводить опаздывающего или заблудившегося пассажира к выходу на посадку.По аналогии с пылесосами для дома LG HOM-BOT робот-уборщик использует зарекомендовавшие себя технологии очистки и всасывания мусора, а также систему автономной навигации и распознавания препятствий. Это устройство способно находить зоны, которые требуют частой уборки, сохранять их местоположения в своей базе и рассчитывать наиболее эффективные маршруты к ним.LG развивает и расширяет направление коммерческой робототехники, видя в нем большой потенциал. В настоящее время направление состоит из двух отделов, домашней и коммерческой техники. Роботы для дома ? это известные пылесосы HOM-BOT и новая модель Hub Robo. Робототехника для бизнеса представлена устройствами, специально разработанными для обслуживания общественных мест, таких как аэропорты, гостиницы и банки.«LG постоянно работает над усовершенствованием технологий для робототехники, таких как навигация, распознавание голоса, обработка естественной устной речи и, конечно же, обучение DeepThinQ, - говорит Сон Дэ-Хен, президент компании LG Home Appliance & Air Solutions. Именно эти технологии и постоянные инновации сделают LG первопроходцем на пути к четвертой промышленной революции».