Стартовали продажи ноутбуков ASUS VivoBook S15 (S530UN)

31 августа 2018, 11:45

Серия VivoBook S15 от бренда ASUS смогла наполнить новым смыслом понятие «стильный ноутбук».

Кроме приятных очертаний конструкции, изысканного минимализма в дизайне корпуса и тонкой дисплейной рамки, новинки из серии VivoBook S15 отличаются смелыми и контрастными цветовыми решениями.



Модели VivoBook S15 S530UN предлагаются в пяти различных раскрасках корпуса: ярко-зеленом, серебристо-синем, «звёздном» сером, золотистом и стальном. Кроме яркого цветового оформления, данные ноутбуки отличаются текстурированной отделкой и фирменным шарниром ErgoLift, который обеспечивает комфортный для набора текста угол наклона клавиатуры и улучшенное охлаждение корпуса.



Кроме смелого и притягательного дизайна, позволяющего владельцам данных ноутбуков подчеркнуть свой неповторимый стиль, новинки обладают мощной аппаратной начинкой. В лёгком и компактном корпусе весом всего лишь 1,8 кг инженеры компании ASUS разместили мощную начинку: процессор Intel Core i5 или i7 нового поколения, большой объем высокоскоростной оперативной памяти и производительную дискретную видеокарту GeForce MX150. Вместительное дисковое пространство и высокую скорость обмена данными обеспечивает симбиоз твердотельного диска и HDD-накопителя.



Информация выводится на 15,6-дюймовый IPS-дисплей, выполненный по технологиям ASUS Eye Care и NanoEdge. Предельно узкая экранная рамка и широкие углы обзора делают просмотр информации на этом дисплее максимально комфортным, а за отличное звучание отвечает аудиосистема SonicMaster.



Ноутбуки ASUS VivoBook S15 S530UN оснащаются всеми современными коммуникационными интерфейсами, а также сенсором отпечатков пальцев, высокоскоростным портом USB Type-C, HD-камерой и подсветкой клавиатуры.



Модели ярко-зеленого, серебристо-синего, золотистого и стального цветов VivoBook S15 S530UN уже доступны для заказа в каталоге Юг-Контракта.



Конфигурации в «звёздном» сером цвете появятся на складе Юг-Контракта во второй половине сентября.