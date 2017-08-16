Состоялся анонс ноутбука ASUS VivoBook W202 с ОС Windows 10 S

16 августа 2017, 9:45

Тайваньская ASUS на этой неделе отметилась анонсом своего нового ноутбука - VivoBook W202.

Данная новинка интересна тем, что работает под управлением операционной системы Windows 10S.Стоимость аппарата в рознице - $279.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Celeron N3350 + 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея – 11,6 дюйма, а его разрешение 768х1366 точек.Что касается портов/разъемов, речь идет о HDMI, двух USB 3.0, а также аудиоразъеме и пр. Заявленное время автономной работы – до 11 часов.