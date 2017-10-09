ASUS представила компактный 400-долларовый ноутбук VivoBook X207NA

9 октября 2017, 9:15

Тайваньская ASUS анонсировала свой новый ноутбук - VivoBook X207NA.



Новинка получила 11,6-дюймовый дисплей, разрешение которого 768х1366 точек. Отдельно отмечена возможность экрана откидываться на 180 градусов.

В основе – процессор Celeron N3350, содержащий 2 вычислительных ядра и графику Intel HD Graphics 500. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ. Имеется также слот для карт расширения.Относительно беспроводных модулей и интерфейсов отметим Bluetooth 4.1 и контроллер Wi-Fi с поддержкой IEEE 802.11a/b/g/n/ac .Заявленная автономность – 7,6 часа на одном заряде.В продаже ноутбук появится с ценником в $400. Точная дата релиза пока не называется.