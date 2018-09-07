ASUS VivoBook S15 – стильный ноутбук с мощной конфигурацией

7 сентября 2018, 11:45

Компания ASUS сообщает о доступности в Украине ноутбуков ASUS VivoBook S15 (S530), обладающих высокопроизводительным процессором Intel Core восьмого поколения, матовым 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с тонкими рамками разрешением Full HD и двумя накопителями – SSD до 256 ГБ и жестким диском на 1 ТБ.

Предлагаются модели как со встроенной в процессор графической подсистемой (S530UA), так и с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150 (S530UN). Мощная конфигурация поместилась в тонком и легком корпусе массой всего 1,8 кг, доступном в пяти ярких вариантах цветового оформления – отличный выбор современных и энергичных людей.



Все элементы ноутбука VivoBook S15 служат для того, чтобы сделать работу за ним более комфортной и продуктивной. Для удобного набора текста у него имеется полноразмерная клавиатура с подсветкой, а для защищенной аутентификации в тачпад встроен сканер отпечатков пальцев. Интерфейс USB-C служит для быстрого обмена данными с периферийными устройствами. Аккумулятор поддерживает функцию ускоренной подзарядки: от 0 до 60% заряда всего за 49 минут.

Ноутбук VivoBook S15 – мощный портативный компьютер для продуктивной работы и развлечений. Благодаря современной конфигурации с дискретной видеокартой он будет прекрасным выбором для тех пользователей, кто ищет самый компактный ноутбук в формате 15,6" практически для любых задач.

В Украине доступны обе модели ноутбуков VivoBook S15 (S530UA и S530UN) по цене от 27 999 грн (конфигурация Intel Core i5-8250U, ОЗУ 8 ГБ, SSD 128 ГБ + HDD 1 ТБ, Windows 10).

Особенности ASUS VivoBook S15 (S530):

легкий и компактный ноутбук с мощной конфигурацией на базе процессора Intel Core восьмого поколения, вплоть до Intel Core i7-8550U;

доступность конфигураций с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150;

матовый 15,6-дюймовый IPS-экран Full HD с тонкими рамками;

два накопителя (SSD + жесткий диск);

надежная и комфортная «островная» клавиатура с подсветкой, датчик отпечатков пальцев;

ускоренная подзарядка.



Технические характеристики ASUS VivoBook S15 (S530):

экран: 15,6", широкоформатный, IPS, Full HD (1920 x 1080);

процессор Intel Core i5/i7 восьмого поколения (вплоть до Intel Core i7-8550U);

интегрированное графическое ядро Intel® HD Graphics 620 (S530UA) или дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 (S530UN);

ОЗУ: 8, 12 или 16 ГБ, DDR4 2400 МГц;

твердотельный накопитель (SSD) 128 ГБ или 256 ГБ + жесткий диск на 1 ТБ;

двухдиапазонный модуль 802.11ac, Bluetooth V4.2;

интерфейсы: 1 x USB 3.1 Type-C, 1 x USB 3.1 Type-A, 2 x USB 2.0, кард-ридер MicroSD, комбинированный аудиоразъем, выход HDMI, замок Kensington, вход питания;

батарея 3 эл., 42 Втч, литий-полимерная;

блок питания 65 Вт;

размеры: 361 x 244 x 18 мм;

масса: 1,8 кг.