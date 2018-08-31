ASUS представила новый моноблок с интегрированной беспроводной зарядкой

31 августа 2018, 14:15

Тайваньская ASUS, в рамках выставки IFA2018, анонсировала свой новый компьютер формата «все в одном» - Zen AiO 27.



Новинка обладает 27-дюймовым дисплеем NanoEdge формата 4K/UHD (3840 × 2160 пикселей). Заявлен 100-процентный охват sRGB. Пользователь может также заказать версию ПК с экраном Full HD.

В качестве аппаратной платформы - Intel Coffee Lake - Core i7-8700T (шесть ядер; двенадцать потоков; 2,4–4,0 ГГц) и Core i5-8400T (шесть ядер; шесть потоков; 1,7–3,3 ГГц). Графическая подсистема в обоих случаях полагается на интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 630.



Объем оперативной памяти – до 32 ГБ DDR4. Жесткий диск – до 2 ТБ. Кроме того, новинка комплектуется также твердотельным накопителем PCIe Gen3 x4 SSD до 1 ТБ.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, сетевой Ethernet-контроллер, порты USB 3.1 Type-C (Gen 2) / Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-A Gen 2, USB 2.0, HDMI.



Отдельно отмечается также качественная аудиосистема Harman Kardon с 16-ваттными динамиками.

Интересной особенностью новинки является интеграция беспроводной зарядки мобильных устройств, использующих стандарт Qi. Мощность зарядки 7,5Вт.



В качестве ОС «под капотом» Windows 10.



Точная дата релиза и стоимость новинки пока не приводятся.