Lenovo представляет новый Lenovo YOGA C630 WOS на базе Snapdragon 850

3 сентября 2018, 14:15

Став первым устройством, построенным на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 850, YOGA C630 WOS получил интегрированный модем 4.5G LTE Advanced Pro5, разработанный специально для борьбы с перерывами в связи, возникающими в моменты, когда вы находитесь в пути между домом и офисом.

Встроенный LTE модем освобождает пользователей от необходимости использовать медленные и небезопасные публичные Wi-Fi сети и раздражающие точки доступа смартфонов.



Новый YOGA C630 WOS стал на 30% более производительным по сравнению с предыдущим поколением устройств на Windows и платформе Snapdragon6. Он работает под управлением ОС Windows 10 в режиме S, гарантирующем максимальный комфорт и безопасность, и опционально оснащается пером Lenovo Pen и технологией Windows Ink, позволяющими рисовать и делать пометки как ручкой по бумаге.



Необходимо ещё одно лекарство от номофобии? Что насчёт 25 часов автономной работы в режиме просмотра видео, которые обеспечивает новый YOGA C630 WOS?7 Такой ёмкости батареи достаточно для того, чтобы посмотреть целый сезон любимого сериала или телешоу, не думая о зарядном устройстве и розетке.



Однако продолжительное время автономной работы совсем не означает, что YOGA C630 WOS громоздкий и шумный. Он весит всего 1,2 кг при толщине корпуса 12,5 мм. Безвентиляторная конструкция гарантирует полную тишину во время работы. Элегантный алюминиевый корпус с премиальной отделкой притягивает взгляды, а сенсорный Full HD IPS-дисплей с диагональю 13,3 дюймов гарантирует комфорт во время работы и удовольствие от просмотра фильмов и игр.





