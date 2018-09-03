3 сентября 2018, 14:15

Lenovo представляет новый Lenovo YOGA C630 WOS на базе Snapdragon 850

Став первым устройством, построенным на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 850, YOGA C630 WOS получил интегрированный модем 4.5G LTE Advanced Pro5, разработанный специально для борьбы с перерывами в связи, возникающими в моменты, когда вы находитесь в пути между домом и офисом.

Встроенный LTE модем освобождает пользователей от необходимости использовать медленные и небезопасные публичные Wi-Fi сети и раздражающие точки доступа смартфонов.

Новый YOGA C630 WOS стал на 30% более производительным по сравнению с предыдущим поколением устройств на Windows и платформе Snapdragon6. Он работает под управлением ОС Windows 10 в режиме S, гарантирующем максимальный комфорт и безопасность, и опционально оснащается пером Lenovo Pen и технологией Windows Ink, позволяющими рисовать и делать пометки как ручкой по бумаге.

Необходимо ещё одно лекарство от номофобии? Что насчёт 25 часов автономной работы в режиме просмотра видео, которые обеспечивает новый YOGA C630 WOS?7 Такой ёмкости батареи достаточно для того, чтобы посмотреть целый сезон любимого сериала или телешоу, не думая о зарядном устройстве и розетке.

Однако продолжительное время автономной работы совсем не означает, что YOGA C630 WOS громоздкий и шумный. Он весит всего 1,2 кг при толщине корпуса 12,5 мм. Безвентиляторная конструкция гарантирует полную тишину во время работы. Элегантный алюминиевый корпус с премиальной отделкой притягивает взгляды, а сенсорный Full HD IPS-дисплей с диагональю 13,3 дюймов гарантирует комфорт во время работы и удовольствие от просмотра фильмов и игр.

 


Оцените новость:
  • 0 оценок