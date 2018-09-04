Motorola продемонстрировала клоны iPhone X под управлением чистой Android

4 сентября 2018, 11:45

В рамках выставки IFA2018, которая проходит в эти дни в Берлине, компания Motorola анонсировала смартфоны One и Motorola One Power.



Обе новинки получили безрамочный дизайн, а, кроме того, обладают вырезом в стиле iPhone X. Еще «на борту» каждого двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев. Работают «трубки» под управлением чистой Android, без дополнительных оболочек.

Motorola One получила 5,9-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также соотношением сторон 19:9. Фронтальная камера здесь – 8Мп. В качестве аппаратной платформы внутри 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 + 4ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Вторая из упомянутых новинок - 6,2-дюймовая. Разрешение экрана - Full HD+, есть двойная основная камера (модули 16Мп+2Мп) и 12Мп фронтальная. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 636 + 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 5000 мАч.Релиз новинок намечен на ближайшее время, однако точная дата пока не приводится. Известно также, что Motorola One появится в продаже по цене 299 евро.