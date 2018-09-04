Количество М2М-карт в сети Киевстар выросло до 1,4 миллиона

4 сентября 2018, 16:15

Абоненты Киевстар все чаще обращаются к технологиям «machine-to-machine». С августа 2017 года число M2M SIM-карт в сети телеком-оператора увеличилось на 23%, до 1,4 млн.

Среди лидеров подключений – сферы охраны, финансов, торговли, энергетики, а также аграрный сектор.

92% подключений – это корпоративные клиенты: изначально технология разрабатывалась для автоматизации бизнес-процессов. Тем не менее, за год количество М2М-подключений среди частных лиц выросло на 78%. Одним из факторов роста является развитие направления Интернета вещей (IoT) в Киевстар.

«Наши клиенты все чаще используют смарт-устройства с установленными в них М2М SIM-картами, – комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – И Киевстар входит в такие проекты большим сетевым игроком, который не только работает со множеством всевозможных датчиков, но и может обеспечить их надежную работу за счет создания экосистемы для объединений М2М-карт и сенсоров».

М2М-карты используются для автоматической передачи данных с устройства на устройство. Как это работает: SIM-карты устанавливаются в специальные датчики, оборудованные устройствами связи стандарта GSM/GPRS. Эти датчики формируют отчеты и передают их в базу данных абонента либо через специальное приложение на смартфон.

Наибольшая доля М2М SIM-карт Киевстар – 37%, применяется для систем охраны домов, офисов, автомобилей и другого имущества. Также технология используется для обеспечения личной безопасности, как, например, детские smart-часы KidWatch с функцией GPS-трекера и мобильного телефона. Гаджет «расскажет» родителям, где их дети, поможет отслеживать историю их перемещений. Часы снабжены «тревожной кнопкой», с помощью которой отправляется сигнал SOS на три заранее указанных номера. Также родители получают уведомление при снятии устройства с руки ребенка.

Новые возможности для развития направлений M2M и IoT открылись с внедрением 4G. Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с. Качественное покрытие четвертого поколения способствует росту объема трафика (во втором квартале 2018 года количество пользователей мобильного интернета Киевстар выросло на 21% по сравнению с таким же периодом 2017 года). Для М2М связь четвертого поколения означает оперативность передачи отчетов и возможность работы с большими объемами данных. М2М-абонентам, которые работают с большими объемами данных, стоит поменять карту на USIM и использовать 4G-телефон. Поддерживают ли смартфон и карта связь четвертого поколения, можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для смартфона; *245*4# вызов – для SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.