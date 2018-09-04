4 сферы, где используют ICO для привлечения средств

4 сентября 2018, 9:15

Радость создания своего бизнеса нередко идет в ногу со страхом потерпеть неудачу.

Худшее, что может случиться: вы можете проиграть задолго до того, как ваш бизнес начнет работать. И это вполне вероятно. Как показывает практика, только 0,9% малых предприятий финансируются венчурными капиталистами, а IPO доступны только для уже действующих компаний. Звучит печально, но сегодня есть новый способ привлечения средств в компанию — ICO.



Основное преимущество ICO заключается в том, что им может воспользоваться каждый, что дает возможность найти финансирование для запуска любого проекта вне зависимости от его отрасли — все достойные идеи будут замечены. Тем не менее, есть сферы, где компании используют ICO чаще и даже ведут свою деятельность по технологии блокчейн. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Финансы —12,87%



Такой показатель вполне оправдан, особенно если учесть тот факт, что технология блокчейн в первую очередь предназначена для решения финансовых вопросов. Только чуть позже она стала применяться в других сферах. И действительно, использование технологии блокчейн может существенно улучшить финансовые позиции компании. Упрощение платежей, повышение объема торговли, прозрачные транзакции и интеллектуальные контракты — это лишь несколько преимуществ блокчейна.



Сегодня одним из самых перспективных проектов ICO является проект MyCryptoBank, который представляет собой децентрализованный банк криптовалюты. Он предлагает своим клиентам те же услуги, что и традиционный банк, но с гораздо меньшими тарифами и более высокой скоростью транзакций.



Онлайн-плетежи — 6,81%



С появлением криптовалюты системы онлайн-платежей и электронные кошельки стали еще популярнее. Все больше предприятий выбирают блокчейн в качестве основного инструмента для привлечения финансов, поскольку спрос на них возрастает. Причины те же — мгновенные платежи, безопасность операций и высокая скорость транзакций без участия посредников.



Особенно популярен сегодня крипто-кошелек Celsius. При помощи ICO проект привлек целых 50 миллионов долларов. Получить выгоду путем присоединения к данной платформе возможно двумя способами: заимствовать средства в валюте, используя криптовалюту в качестве залога или зарабатывать деньги на начислении процентов путем предоставления средств заемщикам.

Тесное сотрудничество, повышенная прозрачность и полное доверие — это то, к чему должны стремиться все торговые компании во взаимоотношениях со своими клиентами, поставщиками и сотрудниками. Им также следует улучшить систему поставок и научиться проводить инвентаризацию. Использование блокчейна может принести положительный результат в паре с другими технологиями. Такие платформы, как TIPO, созданы для того, чтобы компании по всему миру могли пользоваться блокчейном.

AR/VR, спортивные ставки и азартные игры — 4,71%



Сегодня использовать блокчейн в играх можно тремя способами: использовать криптовалюту в качестве вознаграждения, рекламного инструмента или интегрирования в геймплей. Очевидно, что первые два способа наиболее распространенные: например, Dragon's Tale является первой игрой в истории, которая использует токены в качестве игровой валюты, а в Cryptokitties можно вырастить и продать виртуального котенка. В это сложно поверить, но первый котенок был продан за 11 5000 долларов.



Большинство проектов в сфере азартных игр позиционируют себя как «будущее азартных игр и ставок». Забудьте о тех казино, которые принимают криптовалюту и больше не внедряют ничего нового. В отличие от них, эти проекты многообещающие. Одни нацелены на то, чтобы сделать азартные игры на криптовалюту полностью децентрализованными, другие сосредоточены на полной интеграции VR и AR в онлайн-казино. Отличным примером последнего является Alive Casino. Это амбициозный проект ICO, который обещает «оживить» азартные игры.



Технологии VR и AR также не отстают от тенденций. Проект виртуальной реальности под названием One Game нацелен на достижение даже больших высот, нежели Alive Casino: создатели собираются создать саморазвивающийся виртуальный мир.



Стоит отметить, что во всех этих сферах достаточно большое количество проектов ICO, однако лишь единицы приносят доход. В любом случае, еще немного и блокчейн проникнет в каждую сферу, поэтому не ясно, какая из них будет лидером через 5-10 лет. Что думаете?