Народный выбор: девайсы, популярные среди украинцев в 2018

Из более чем 40 брендов ноутбуков чаще всего украинцы выбирали ASUS и HP, а модели Apple не вошли даже в ТОП-5.
Зато iPad стал самым продаваемым планшетом первого полугодия 2018. Какие еще девайсы приобретали онлайн — рассказали аналитики OLX.
Исследование GfK показало — в интернете украинцы в основном приобретают электронику. На эту категорию товаров приходится 50% от всех покупок в сети. OLX это подтверждает — на площадке чаще всего покупают именно девайсы. Так, за год там приобрели более 3 млн электронных товаров.
И не удивительно. Ведь в среднем у каждого украинского онлайн-шоппера в распоряжении находится 3-4 девайса. Как правило, среди них непременно найдется ноутбук, планшет и электронная книга.
В ноутбуках предпочтения украинцев довольно разнообразны и явного фаворита нет. Чаще всего в равном количестве покупают ASUS и HP - 18% пользователей. Чуть меньше, 16%, приходится на Lenovo. Лэптопы Acer используют около 13% онлайн-шопперов. Dell замкнули пятерку с результатом в 9% и не оставили шансов Apple и Samsung ворваться в топ самых продаваемых ноутбуков этого года.
Топ 5 брендов ноутбуков 2018:
ASUS — 18%
HP — 18%
Lenovo — 16%
Acer — 13%
Dell — 9%
Два техногиганта восстановили позиции в рейтинге популярных брендов планшетов. Среди обладателей данных девайсов оказалось 25% фанатов iPad и почти 15% любителей самсунгов. 11% приобрели себе ASUS, а 10% сделали выбор в пользу планшетов Lenovo. Со своей бюджетной ценовой политикой в рейтинг планшетов попал Prestigio.
Топ 5 брендов планшетов 2018:
Apple — 25%
Samsung — 15%
ASUS — 11%
Lenovo — 10%
Prestigio — 3%
Кажется, что PocketBook - это iPhone среди электронных книг. Бренд забрал на себя 40% всех покупок. Немалая доля продаж пришлась и на Kindle. 28% украинцев ходят с планшетами этой фирмы. Nook, Sony и Wexler также пользуются спросом у украинцев, но явно уступают двум первым книжным любимцам населения.
Топ 5 брендов электронных книг 2018:
PocketBook — 39%
Kindle — 28%
Nook — 8%
Sony — 7%
Wexler — 3%