Народный выбор: девайсы, популярные среди украинцев в 2018

21 сентября 2018, 11:45

Из более чем 40 брендов ноутбуков чаще всего украинцы выбирали ASUS и HP, а модели Apple не вошли даже в ТОП-5.

Зато iPad стал самым продаваемым планшетом первого полугодия 2018. Какие еще девайсы приобретали онлайн — рассказали аналитики OLX.



Исследование GfK показало — в интернете украинцы в основном приобретают электронику. На эту категорию товаров приходится 50% от всех покупок в сети. OLX это подтверждает — на площадке чаще всего покупают именно девайсы. Так, за год там приобрели более 3 млн электронных товаров.

И не удивительно. Ведь в среднем у каждого украинского онлайн-шоппера в распоряжении находится 3-4 девайса. Как правило, среди них непременно найдется ноутбук, планшет и электронная книга.

В ноутбуках предпочтения украинцев довольно разнообразны и явного фаворита нет. Чаще всего в равном количестве покупают ASUS и HP - 18% пользователей. Чуть меньше, 16%, приходится на Lenovo. Лэптопы Acer используют около 13% онлайн-шопперов. Dell замкнули пятерку с результатом в 9% и не оставили шансов Apple и Samsung ворваться в топ самых продаваемых ноутбуков этого года.



Топ 5 брендов ноутбуков 2018:

ASUS — 18%

HP — 18%

Lenovo — 16%

Acer — 13%

Dell — 9%



Два техногиганта восстановили позиции в рейтинге популярных брендов планшетов. Среди обладателей данных девайсов оказалось 25% фанатов iPad и почти 15% любителей самсунгов. 11% приобрели себе ASUS, а 10% сделали выбор в пользу планшетов Lenovo. Со своей бюджетной ценовой политикой в рейтинг планшетов попал Prestigio.



Топ 5 брендов планшетов 2018:

Apple — 25%

Samsung — 15%

ASUS — 11%

Lenovo — 10%

Prestigio — 3%



Кажется, что PocketBook - это iPhone среди электронных книг. Бренд забрал на себя 40% всех покупок. Немалая доля продаж пришлась и на Kindle. 28% украинцев ходят с планшетами этой фирмы. Nook, Sony и Wexler также пользуются спросом у украинцев, но явно уступают двум первым книжным любимцам населения.



Топ 5 брендов электронных книг 2018:

PocketBook — 39%

Kindle — 28%

Nook — 8%

Sony — 7%

Wexler — 3%