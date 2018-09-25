Eaton представляет линейку ИБП 91PS

25 сентября 2018, 11:15

Eaton объявила о запуске новой линейки источников бесперебойного питания Eaton 91PS, которые станут однофазной альтернативой лидерам отрасли ИБП Eaton 93PS.

Обе линейки предназначены для использования на предприятиях, где важны эффективность, надежность, безопасность и масштабируемость. Новый однофазный ИБП Eaton 91PS представлен в мощности от 8 до 30 кВт, а трехфазный Eaton 93PS — от 8 до 40 кВт. ИБП Eaton 91PS и 93PS являются передовыми продуктами в своих диапазонах мощности, обеспечивая высокую доступность и сниженную стоимость владения для серверных комнат, небольших центров обработки данных и критически важного ИТ-оборудования, например в сферах здравоохранения, телекоммуникации, морского судоходства и промышленности. Новые модели будут доступны в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) с сентября 2018 года.



ИБП Eaton 91PS и 93PS гарантируют максимально низкую совокупную стоимость владения. Обе линейки созданы с опорой на передовые технологии для получения КПД выше 96% в режиме двойного преобразования. Это позволяет экономить более 1000 евро в год, в сравнении с моделями мощностью 30 кВт с КПД 94 %. С коэффициентом мощности 1.0 ИБП 91PS и 93PS дают на 25 % больше активной мощности, чем эквивалентные ИБП, обеспечивая более высокий КПД.



Кроме того, на ИБП обеих линеек используются две ключевые технологии Eaton для повышенного КПД: Энергосберегающая технология Energy Saver System (ESS) позволяет ИБП Eaton 91PS и 93PS достигать до 99 % КПД и удваивать потенциальную ежегодную экономию. ESS — это испытанная и надежная система энергосбережения на рынке, которая используется на широкой установленной базе устройств в течение многих лет. Даже по сравнению с высочайшим КПД в режиме двойного преобразования, режим ESS может сократить потери на 74 % при стандартной нагрузке на ИБП. В то же время технология адаптивного управления модулями Variable Module Management (VMMS) от Eaton помогает достичь высокой эффективности даже в условиях малой нагрузки, что типично для резервированных систем ИБП.



Линейки ИБП Eaton 91PS и 93PS обладают несколькими уникальными характеристиками, которые позволяют максимизировать отказоустойчивость оборудования на особо важных объектах. Эти характеристики включают:



Hot Sync, запатентованную технологию Eaton для распределения нагрузки между ИБП, которая устраняет единую точку отказа в параллельно работающей системе ИБП

Advanced Battery Management (ABM), которая обеспечивает интеллектуальный заряд батарей и продлевает срок их службы

Модули питания с возможностью «горячей» замены и «горячего» масштабирования, которые можно устанавливать, в то время как другие модули продолжают защищать нагрузку. Это устраняет необходимость перехода на байпас при техобслуживании или увеличении мощности системы

Внутреннее резервирование всего с одним блоком, без необходимости параллельной работы

Готовность к виртуализации: ИБП Eaton 91PS и 93PS поддерживают программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM), которое используется для мониторинга и управления ИБП как части инфраструктуры электропитания и ИТ.

Обе линейки также включают функции для безопасной установки и использования благодаря предварительно разработанным, испытанным и установленным встроенным компонентам безопасности, таким как защита от обратных токов и сверхбыстрые предохранители на статическом байпасе. Это оборудование также позволяет снизить затраты на установку, поскольку к нему не требуется дополнительное оснащение для соответствия стандартам ИБП.



