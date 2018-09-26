Азиатский рынок гемблинга: ближайшие перспективы

26 сентября 2018, 15:34

Азия является самым густонаселенным регионом планеты. Здесь проживает подавляющее большинство жителей земли. Благодаря стремительному экономическому росту последних трех десятилетий в Китае и Индии, азиатская экономика окрепла и занимает лидирующие позиции в мире. Растет уровень благосостояния и численность среднего класса. Учитывая древнюю историю азартных игр и живой интерес к ним со стороны населения, можно с уверенностью сказать, что у азиатского рынка гемблинга большое будущее.

Попробуем проанализировать нынешнее состояние индустрии азартных игр в ведущих азиатских странах и дать прогноз ее развития на ближайшие годы.

Япония

Недавно правительство страны легализовало наземные казино. В настоящее время идет работа над законодательством, регулирующим их деятельность, а с 1 июля 2019 года начинает работу государственный надзорный орган. Игорный бизнес заметно оживился, многие ведущие мировые операторы проявили интерес и желание вложить значительные средства в строительство интегрированных курортов casino. Но процесс пока идет медленно, не затихает противостояние сторонников и противников азартных игр. Например, в префектуре Окинава, одном из потенциальных мест строительства ИРКЗ, дальнейшее развитие событий зависит от итогов губернаторских выборов, которые пройдут здесь 30 сентября. Либеральный кандидат Денни Тамаки является противником строительства казино-курортов и считает, что иностранных игорных операторов интересуют только деньги японских граждан. Его соперник Ацуси Сакима, бывший мэр города Гинован имеет противоположную точку зрения и выступает за использование уникального туристического ресурса для экономического развития Окинавы. Похоже, что первые казино-курорты появятся в Японии не скоро.

Китай

Эта удивительная страна насчитывает тысячелетнюю историю азартных игр. Первые упоминания о них относятся ко времени правления первой династии, около 2000 лет до нашей эры. Однако, несмотря на это, сегодня азартные игры запрещены на все территории страны, за исключением специального административного района – Макао, где находится более трех десятков крупнейших наземных казино, их годовой доход в несколько раз превышает доходы всех игорных заведений американского Лас-Вегаса. В начале этого года активизировались слухи о создании еще одной игорной зоны на острове Хайнань, который получил название Гавайи Китая. Однако дальше слухов дело не пошло. Китайцы по-прежнему едут играть в Макао или в другие близлежащие страны, где для туристов работают легальные казино, например, во Вьетнам или Сингапур.

Индия

После усовершенствования законодательства, регулирующего игорный бизнес, количество игорных домов уже перевалило за две сотни и продолжает расти. Территориально они сосредоточены в штатах Гоа и Секим, где законом разрешены азартные игры с автоматами по типу sizzling hot deluxe. На очереди – штат Махараштра. Индийское руководство настроено прагматично: оно понимает, что легализация игр не ликвидирует теневой сектор отрасли, но зато позволяет значительно увеличить поступления в государственный бюджет и создать новые рабочие места.