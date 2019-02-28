Использование биткоина в онлайн гемблинге

28 февраля 2019, 10:51

Любой спортивный фанат, знакомый с чувством азарта, хоть раз в своей жизни делал ставку на победу любимого игрока или команды. Тем более что сделать это стало гораздо проще с того момента, как появились специальные сервисы для онлайн-гемблинга. Тем, кто практикует ставки на спорт постоянно, можно порекомендовать обратить свое внимание на возможности относительно новой для нашей страны криптовалюты Bitcoin, использование которой способно сделать гемблинг в несколько раз безопаснее и надежнее.

Сразу стоит сказать, что курс данной цифровой валюты постоянно изменяется он может падать в цене или, наоборот, расти, и на этом тоже можно неплохо заработать при желании. Тому, кто не страшится анализа/аналитики и хоть немного разбирается в прогнозировании финансовых показателей, введение в личный обиход Bitcoin позволит открыть принципиально новые возможности для полноценного гемблинга.

Что нужно для того, чтобы использовать Биткоин в спортивных ставках и онлайн-казино, почему такая криптовалюта гораздо выгоднее не только рублей, но и долларов и евро, и почему те букмекеры, которые работают с ней, гораздо привлекательнее, чем те, которые считаются традиционными?

Где можно использовать Биткоин для ставок на спорт?

Теоретически можно предположить, что существуют и в "оффлайне" букмекерские конторы, принимающие не только цифровые деньги, но и Bitcoin. Однако, для того, чтобы найти подобные заведения, скорее всего придется потратить массу времени и сил, да и стоит ли это делать, если существует немало онлайн-ресурсов, предлагающих аналогичные услуги?

В первую очередь, следует найти наиболее подходящий, желательно проверенный ресурс, который предоставит возможность делать ставки, используя Биткоин. Перед тем, как вкладывать реальные средства, важно убедиться в том, что площадка действительно надежная, а репутация ее безукоризнена. Для этого можно использовать многочисленные отзывы реальных пользователей, а также своими силами провести тщательный анализ каждой конкретной букмекерской конторы или казино.

На какие критерии следует обращать внимание в процессе выбора букмекера или казино на Bitcoin?

Надежный и безопасный ресурс, который все расчеты и платежи осуществляет максимально прозрачно, это еще далеко не все параметры, на которые стоит обратить внимание, выбирая подходящего букмекера. Немаловажную роль играет удобство использования сайта, качество навигации и адаптированность его интерфейса, включая наличие русского перевода.

Если казино или букмекерская контора действительно качественны, то они способны предоставить любому пользователю тот сервис, который будет отличаться повышенной надежностью и позволит сэкономить время. Все показатели и коэффициенты должны быть максимально доступны, в идеале должен присутствовать особый дополнительный функционал, который можно применять для анализа в реальном времени, а также просмотра свежих новостей о спорте и криптовалюте. Вся информация, касающаяся ресурса, находится в открытом доступе и далеко не всегда это исключительно положительные отзывы – подобное тоже можно считать хорошим знаком, так как это говорит о том, что компании нечего скрывать.

Многие букмекерские конторы и казино, работающие с криптовалютой, предлагают привлекательные акции, поощрения и бонусы. Тот, кто желает подобрать для себя наиболее подходящий ресурс данного типа, должен постоянно мониторить последние новости, акции и специальные предложения для пользователей. В некоторых случаях можно получить немаленькое вознаграждение за каждого привлеченного пользователя, на чем многие также зарабатывают неплохие деньги.

Еще одним немаловажным критерием, на который следует обращать внимание, является скорость вывода средств на электронный кошелек. Учитывая, что Биткоин создавался в том числе и для того, чтобы максимально упростить платежные операции в Сети, нет смысла выбирать сайты, на которых все расчеты осуществляются очень медленно. Только выбирая из предложенных площадок самые оперативные, можно получить все преимущества использования Биткоин.

Обычно букмекеры и онлайн-казино дополнительно предлагают и другие услуги, помимо традиционных ставок на спорт и гемблинга. Здесь же можно сыграть, например, в покер, используя туже криптовалюту из личного кабинета. Многообразие предоставляемого сервиса говорит о повышенной ответственности, которую несут перед пользователями администраторы конкретного ресурса, тем более что тем, кто по-настоящему азартен, гораздо проще пополнять счета, используя для этой цели единый аккаунт.

Перед тем, как пополнить счет в той или иной онлайн-организации, предлагающей подобного рода услуги, следует внимательно изучить условия и правила сотрудничества с ней, так как таким образом можно будет гораздо быстрее разобраться в тонкости беттинга с криптовалютой и избежать в дальнейшем недопонимания с администрацией, которая тоже заинтересована в том, чтобы пользователи выполняли все правила четко.

Несмотря на то, что выбрать подходящего оператора для совершения онлайн-ставок на Биткоине довольно сложно, не стоит бояться рисковать и играть, так как для того, чтобы данный процесс проходил успешно и приносил удовольствие, достаточно просто выбрать для себя тот вид спорта, в котором разбираешься хотя бы немного, а также контролировать свои эмоции, анализируя события и ответственно относиться к каждой ставке.