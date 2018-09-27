С начала года украинцы купили 2 миллиона QR-билетов на транспорт

27 сентября 2018, 15:15

С начала 2018 года украинцы купили более 2 миллионов электронных QR-билетов для оплаты проезда в городском транспорте.

Как сообщили в ПриватБанке, который активно внедряет самую доступную технологию электронного билета в Украине, сегодня оплата проезда с помощью смартфона и QR-кода работает в общественном транспорте 20 украинских городов.



«“Украинцы уже привыкли оплачивать проезд в транспорте смартфонами, а скоро для этого не нужно будет и QR-кодов – первый проект суточного электронного билета уже работает в Днепре и готовится к запуску в других городах, – говорит заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько. – Если карточная оплата проезда требует фантастических инвестиций в инфраструктуру, то запуск электронного билета возможен без капиталовложений в любом городе».



Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

