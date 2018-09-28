28 сентября 2018, 14:15

Вышли новые версии прошивок для популярных моделей ONYX BOOX

Вышли новые версии прошивок для моделей ONYX BOOX Darwin 3 и ONYX BOOX Vasco Da Gama 2. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Новая версия программы OReader 1.7504281.

Улучшена работа сенсорного экрана.

Добавлена возможность активации Google Play в "Управлении питанием".

Улучшено быстродействие системы.

Исправлен ряд прочих мелких ошибок.

Сделан ряд прочих мелких изменений.



Скачать новые прошивки можно на cтранице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.

