Вышли новые версии прошивок для моделей ONYX BOOX Darwin 3 и ONYX BOOX Vasco Da Gama 2. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Новая версия программы OReader 1.7504281.
Улучшена работа сенсорного экрана.
Добавлена возможность активации Google Play в "Управлении питанием".
Улучшено быстродействие системы.
Исправлен ряд прочих мелких ошибок.
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Скачать новые прошивки можно на cтранице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 15:45
ПриватБанк напомнил клиентам правила личной кибербезопасности
- Софт | Сегодня, 15:15
Смартфоны Nokia получают обновление Android 9 Pie
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Ritmix RF-3490 - новый МР3-плеер
- Софт | Сегодня, 14:15
Вышли новые версии прошивок для популярных моделей ONYX BOOX
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
Nari от Razer - новейшая линейка гарнитур с тактильными ощущениями
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского - лучший аэропорт года в Украине
- Железо | Сегодня, 12:45
TEAMGROUP представила линейку минималистичных Flash-накопителей
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Новый Huawei P20 представлен в Украине в градиентном цвете Twilight
- Бизнес | Сегодня, 11:45
АСБИС анонсирует старт продаж в Украине iPhone Xs, Xs Max, Watch Series 4
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 15:30
Doogee X55: "когда сканер сбоку"!
- Обзоры | Сегодня, 13:03
ADATA XPG SX8200 (240ГБ): "пишет как молния"!
- Обзоры | Вчера, 14:49
HUAWEI MediaPad M5 Lite 10: металлический корпус и стилус для заметок
- Аналитика | Позавчера, 17:29
Мобильные новости №82: новые территории с 4G на карте Украины и рост количества М2М-карт
- Аналитика | 24 сентября, 6:35
Дайджест №250: стоимость Meizu 16, Meizu M8, Meizu X8 в Украине, а также новые Wi-Fi-модемы и 4G-роутер от Huawei
- Аналитика | 20 сентября, 12:57
Eaton покоряет рынок новыми ИБП
- Фотогалереи | 20 сентября, 11:59
Asus представил в Украине новые ноутбуки
- Обзоры | 19 сентября, 6:44
Nokia 6.1: "стиляга с бонусами"!
- Аналитика | 17 сентября, 9:44
Мобильные новости №81: 20% кешбек при покупке 4G смартфонов в Vodafone и количество смартфонов Apple в сети Киевстар
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 12:45
Цитрус провёл первый национальный турнир по PUBG Mobile 5.00
- Железо | Вчера, 9:15
Украинцы все чаще доверяют уборку дома роботизированным помощникам 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 13:15
ColorWay представила пальчиковые аккумуляторы, заражающиеся от USB-порта 5.00
- Железо | Позавчера, 10:15
Kingston анонсировала новые SSD с подсветкой - HyperX Fury RGB SSD 5.00
- Технологии | 24 сентября, 9:15
Китай может "похоронить" корпорацию "Сухой" 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:33
Оно того стоит? Да! Apple iPhone Xs Max – прочный и ремонтопригодный 4.50
- Железо | 24 сентября, 12:15
Новые автомобильные инверторы Ritmix 4.00
- Гаджеты | 25 сентября, 12:45
Смартфон AGM X3 с защитой IP68 и MIL-STD-810G представлен официально 5.00
- Железо | 25 сентября, 12:15
В корпус be quiet! Silent Base 601 можно поставить видеокарты до 449 мм 5.00