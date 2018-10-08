1 + 1 медиа требует исключить Олега Барну из фракции БПП

8 октября 2018, 12:15

5 октября 2018 года, журналист телеканала 1+1 Игорь Колтунов зарегистрировал в парламентской канцелярии письма-обращения к председателю фракции БПП Артуру Герасимова по поводу позорного поведения члена фракции Олега Барны.

В письме представители медиагруппы требуют от пропрезидентской фракции публичного осуждения нардепа Барны и логичным решением этой ситуации считают исключение его из рядов фракции.



Также в письме озвучены вопросы к главе фракции. Главное − есть ли планы по национализации Буковеля и 1+1 медиа, озвученные Олегом Барной, консолидированной позицией фракции «Блок Петра Порошенко» и, собственно, основателя блока «Солидарность» − Петра Порошенко. Во-вторых, поддерживает ли фракция планы по национализации 1+1 медиа и необходимости журналистам работать на власть, учитывая фразу Барны «помните о своем будущем, на кого будете работать». И, наконец, разделяет ли фракция возможность использования нецензурной лексики своими представителями, ведь речь идет о депутатской этике в целом, и согласно ст. 8 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» «В своей деятельности народный депутат должен придерживаться общепризнанных норм морали; всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство».



«Сложно себе представить, чтобы народный избранник и представитель президентской фракции во Франции, Польше или Португалии позволил бы себе такое поведение, причем неоднократно. К этой ситуации уже прикованы общественность, избиратели, дипломатическое сообщество, лидеры мнения и медиа-сфера. Мы все, подписанты этого обращения, не позволим никаким политическим приспособленцам с депутатскими значками позорить лицо высшего законодательного органа украинского государства», − подчеркивается в письме.



Письмо подписали генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко, директор департамента новостей Сергей Попов, руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко, руководитель творческой группы информационно-расследовательских программ департамента журналистских проектов Максим Cухенко, руководитель творческой группы рационально-публицистических программ Александр Дубинский, журналист Игорь Колтунов.

