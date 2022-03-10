Россия готовится "украсть" Apple

Комиссия российского правительства по законодательной деятельности согласовала законопроект, предусматривающий национализацию имущественных активов покинувших российский рынок компаний.
В соответствии с документом российские суды смогут вводить внешнее управление в компании, свыше 25% которых принадлежат гражданам и коммерческим структурам из недружественных стран. Это будет делаться при попытке ухода компаний с рынка РФ.
Авторы законопроекта утверждают, что национализация производственных мощностей покидающих рынок РФ иностранных компаний даст возможность избежать банкротства и сохранить рабочие места. Иностранным компаниям будет отводиться пять дней на возобновление работы на российском рынке.
Согласно данным Йельского университета по состоянию на 09.03.2022 рынок Российской Федерации покинули свыше 300 иностранных компаний, в том числе североамериканская корпорация Apple. Кто будет руководить национализированными предприятиями, в российском правительстве не сообщают. Из российской политической элиты самым ярым поклонником электроники Apple является замглавы Совбеза Д. Медведев.
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