4 мая 2026, 16:45

Зеленский: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьером Словакии Фицо. По его словам, стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении двусторонних отношений.



Зеленский отметил, что для него было важно услышать подтверждение поддержки Словакией членства Украины в ЕС, а также готовность Братиславы делиться опытом евроинтеграции.



Кроме того, глава государства пригласил словацкого премьера посетить Киев и поблагодарил за приглашение в Братиславу. Стороны также обсудили возможность проведения личной встречи в ближайшее время, а их команды займутся согласованием графика.

