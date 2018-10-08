Microsoft Surface Andromeda – смартфон со сгибающимся дисплеем

В Сети появилась информация о новом смартфоне Microsoft под кодовым названием Andromeda.
По слухам, грядущая новинка – это складной смартфон с автоматической записью разговоров. У этого терминала будут два внутренних экрана и один внешний. Разблокировка будет выполняться при помощи сканера отпечатков пальцев либо же радужки глаза.
Кроме того, терминал получит возможность подключаться к большому внешнему экрану.
Анонс Microsoft Surface Andromeda, по предварительным данным, стоит ожидать в начале 2019 года, но более точная дата пока умалчивается.