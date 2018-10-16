Panasonic создали "электрокарман" для подзарядки мелкой носимой электроники

16 октября 2018, 15:45

Смартфоны и носимая электроника все больше «прирастают» к нам, по-настоящему становясь частью нашего тела.

Поэтому даже мысль о том, что любимый гаджет может неожиданно разрядиться и оставить вас без связи или развлечения, приводит многих людей в ужас. Команда молодых дизайнеров японской корпорации Panasonic представила нестандартное решение этой проблемы – Kangaroo Charger - карман-кенгуру, выполненный из инновационного фотоэлектрического материала, способного генерировать энергию из солнечного света. «Электрокарман» крепится поверх одежды, а вся мелкая электроника, находящаяся внутри в режиме сна, подзаряжается солнечной энергией.



В отличие от тяжелых аккумуляторов и внешних зарядных устройств, карман-кенгуру практически невесом и, что особенно важно, он не нуждается в ежедневной перезарядке. Дизайнеры Panasonic использовали для его производства особый материал из сферических фотоэлектрических элементов (находится в стадии разработки). Для заряда смартфонов и других носимых гаджетов их нужно просто положить внутрь кармана. Таким образом не только устройство, но и сами зарядки к ним в обозримом будущем могут стать wearables или «носимой техникой». По задумке разработчиков, «электрокарман» Kangaroo Charger сможет легко прикрепляться не только к одежде или сумке, но также к стене, оконной занавеске или другому любому предмету, находящемуся в лучах солнечного света. Как и другую ткань, неиспользуемый карман можно свернуть и убрать для хранения.



Разработка молодых инженеров Дизайн-центра компании Panasonic Appliances Company уже получила высокие оценки профессионального сообщества и совсем недавно была отмечена премией Red Dot Design Award 2018 в категории «Дизайн концепт».



The Red Dot Design Award – признанный международный конкурс, ежегодно отмечающий лучшие образцы продуктового дизайна. Номинация «Дизайн концепт» объединяет инновационные дизайны и концепты продуктов, которые все еще находятся на ранних стадиях разработки.



Компания пока не планирует коммерческий выпуск этого продукта.