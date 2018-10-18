ASUS ROG Delta – мощная геймерская гарнитура появится в Украине в конце октября

18 октября 2018, 12:15

Стильную и эргономичную геймерскую гарнитуру с флагманскими характеристиками можно заказать по специальной цене 5599 грн до 31 октября.

В Украине стартуют продажи ROG Delta – стильной гарнитуры со встроенным ЦАП ESS, динамиками ASUS Essence с герметичными акустическими камерами и сменными амбушюрами. Для подключения к различным устройствам используется разъем USB-C.

Особенностью гарнитуры является применение в ней высококачественного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) ESS 9218 для достижения максимальной четкости звучания. Этот чип включает в себя четыре схемы ЦАП, отвечающих за разные частотные диапазоны. Аудиосигнал на выходе преобразователя обладает соотношением сигнал-шум на уровне 127 дБ – намного выше, чем у других геймерских гарнитур, представленных на рынке.

Уникальная конструкция с герметичными чашами, динамики ASUS Essence, обеспечивающие широкий динамический диапазон (от 20 Гц до 40 кГц), и технология распределения аудиосигнала – ROG Delta имеет все для того, чтобы в полной мере насладиться игровым процессом, непревзойденным комфортом и качеством звучания. Гарнитура наделена светодиодной подсветкой, подчеркивающей ее уникальную форму и геймерский стиль. Благодаря малой массе и особой D-образной форме амбушюр, играть в этой гарнитуре исключительно комфортно, уши не устают даже после нескольких часов использования.

Гарнитура ROG Delta оснащается отсоединяемым направленным микрофоном, который создан для качественной голосовой связи в процессе игры. Индикатор на кончике микрофона позволяет геймеру легко контролировать его состояние – если микрофон выключен, индикатор мигает красным.

На одной из чашек находятся кнопки, позволяющие управлять громкостью и подсветкой прямо в процессе игры. С помощью двухпозиционного переключателя игрок может также мгновенно отключить микрофон.

Вместо традиционного 3,5-мм аудиоразъема в ROG Delta используется современный разъем USB-C. Кроме того, в комплект ее поставки входит адаптер USB-C — USB 2.0, благодаря чему гарнитуру можно подключать к различным устройствам: настольным ПК, игровым консолям, смартфонам и др.



Продажи в Украине геймерской гарнитуры ROG Delta начнутся в начале ноября по цене 6999 грн. До 31 октября действует специальная цена по предзаказу – 5599 грн.