Vodafone расширил покрытие на юге и в центральной части Украины

18 октября 2018, 15:15

Vodafone расширил 4G сеть в диапазоне 1,8 ГГц. Новое 4G покрытие появилось в населенных пунктах в южных и центральных областях Украины:

Луганская область, г. Лисичанск;

Донецкая область, г. Лиман;

Ивано-Франковская область, г. Калуш;

Одесская область: г. Южный, г. Беляевка, с. Усатово, с. Холодная Балка, с. Крыжановка, с. Нерубайское, с. Маяки, с. Фонтанка;

Херсонская область, с. Великие Копани;

Кировоградская область: с. Соколовское, с. Созоновка;

На сегодняшний день более 16 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.

