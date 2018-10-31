31 октября 2018, 14:15

Как поставщики ноутбуков и планшетов для бизнеса вводят в заблуждение

Международная исследовательская компания Opinion Matters провела исследование рынка защищённых мобильных устройств, опросив более 250 компаний-пользователей защищённых ноутбуков и планшетов, и выяснила, что многие устройства, заявленные поставщиками как «защищённые», на самом деле таковыми не являются.



Эксперты Opinion Matters отметили, что в последние годы резко выросло число производителей ноутбуков и планшетов для бизнеса, использующих терминологию, вводящую в заблуждение потребителя относительно реальной «защищенности» устройств. Серьезным фактором риска является тот факт, что более 85% покупателей защищённых мобильных бизнес-устройств (ноутбуки, планшеты, наладонники) считают, что стандарты защищённости четко определены, в то время как на самом деле они просто отсутствуют.



В попытке убедить покупателей в долговечности и пригодности своей продукции, производители добавляют к мобильным устройствам различные названия и категории, создавая обманчивое впечатление о своих продуктах как сверхзащищенных и пригодных для работы в сложных условиях, хотя только тот факт, что мобильное устройство заявлено, как водо- или влагонепроницаемое, имеет класс защиты (IP) или логотип соответствия военным стандартам, еще не означает его реальную «защищенность» и пригодность для целей пользователя.



В свою очередь 88% покупателей защищенных бизнес-устройств, согласно данным Opinion Matters, при выборе защищенного ноутбука или планшета обращают внимание только на то, есть ли в его описании широко известные термины, такие как СТЕПЕНЬ IP, СТАНДАРТ ANSI/IEC, ВОЕННЫЙ СТАНДАРТ 810G/MIL-STD 810G, ATEX (ЗОНА 2), EMARK, ВОЕННЫЙ СТАНДАРТ 461F. Однако точного значения этих терминов они не знают, а 20% покупателей вообще не проводят никаких испытаний при покупке устройств, слепо веря заявлениям производителя.



При этом менее половины опрошенных покупателей знают, что такое степени защиты от внешних воздействий (IP), а 69% опрошенных считают, что если продукт «соответствует военному стандарту», то это обеспечивает максимальный уровень защищённости, хотя это далеко не так.



По словам Яна Кэмпфера, директора по маркетингу Panasonic Computer Product Solution «покупателям защищенных устройств необходимо очень внимательно проверять подобные заявления производителей - запросить подробные сведения об испытаниях и сертификаты, убедиться, что испытание проводилось независимой организацией, после чего самостоятельно протестировать устройство в полевых условиях и узнать мнение конечных пользователей».



Например, наиболее часто цитируемый военный стандарт MIL-STD 810G – это всего лишь серия лабораторных испытаний, разработанных Министерством обороны США для тестирования оборудования в различных природных условиях, в которых оно потенциально может использоваться. А поскольку стандарт охватывает довольно широкий диапазон для различных условий (удары/падения, пыль, вода, экстремальная температура) важно проверять, какие именно испытания относятся к данному продукту, и запрашивать сертификаты, подтверждающие их проведение.



Чтобы не ошибиться в выборе при покупке защищенного устройства – несколько советов от команды Panasonic Toughbook. Перед покупкой защищенного мобильного устройства попросите поставщика:



· Предоставить сертификаты MIL-STD 810G и IP для подтверждения всех заявлений об испытаниях или соответствия стандартам.



· Предоставить сведения о том, какие конструкторские решения позволили обеспечить легкий вес продукта без ущерба для защищенности или прочности.



· Предоставить сведения о том, были ли испытания на соответствие военным стандартам проведены с использованием одного или нескольких устройств.



· Предоставить сведения о том, какие параметры дисплея поддерживаются на устройстве.



· Предложить вам устройство с высокоемким и заменяемым аккумулятором, что позволит улучшить показатели стоимости владения и окупаемости инвестиций.



· Сообщить, какие порты и интерфейсы присутствуют в главном блоке без кабелей с адаптерами.



· Предоставить сведения о том, как обеспечена поддержка непрерывной передачи данных и новейших стандартов подключения



· Предоставить сведения о том, как оптимизировано управление питанием на устройстве.

