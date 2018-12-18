Цитрус запустил в онлайне самую удобную беспроцентную рассрочку

18 декабря 2018, 11:15

«Покупка частями» доступна всем пользователям monobank и не требует дополнительных подтверждений — выбрать и оплатить покупку можно на сайте citrus.ua



Ключевое преимущество услуги «Покупка частями» - полное отсутствие каких-либо комиссий банка. Стоимость товара остается неизменной, пользователь сам выбирает количество платежей, выплачиваемых равными частями. Важное отличие этого вида оплаты — оформление покупки происходит на сайте в режиме онлайн и не требует никаких дополнительных проверок со стороны магазина или банка — пользователю нужно лишь подтвердить первый платеж в приложении monobank.



Как это работает



Процедура оформления такой покупки в интернет-магазине citrus.ua ничем не отличается от любой другой, нужно лишь быть клиентом monobank (иметь карту и установленное приложение). И выбрать среди вариантов оплаты «Покупка частями monobank (АТ «Універсал Банк»)» и количество платежей. После оформления заказа необходимо подтвердить первый платеж в приложении monobank. Все остальные платежи будут ежемесячно сниматься автоматически в день покупки.



Какие товары можно купить на таких условиях?



Для оформления рассрочки покупка должна отвечать всего двум простым требованиям:

сумма оформляемой покупки должна превышать 1 000 гривен

не превышать доступного для клиента лимита рассрочки, который можно узнать в меню приложения «Рассрочка».

Никаких других ограничений на количество товаров в покупке или количество оформляемых рассрочек нет. Оформленную рассрочку можно погасить досрочно без комиссии и скрытых платежей.



«Наши покупатели всегда могут быть уверены в том, что Цитрус делает их жизнь комфортнее и приятнее, предлагая не только лучшие гаджеты, но и современные, удобные в первую очередь для покупателей, варианты оплаты», — комментирует запуск услуги Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «Нам очень близка по духу команда monobank, разрабатывающая лучшее в стране приложение для мобильного банкинга. Нет никаких сомнений в том, что новая услуга будет пользоваться спросом у наших покупателей — настоящих пионеров технологий, с удовольствием использующих на себе все технологические новинки и передовые решения, приближающие будущее и создающие яркое настроение!».



Почему это выгодно



Покупатель сам контролирует размер и количество платежей, но самое главное — для оформления такой рассрочки не нужно ждать ее одобрения со стороны банка, вся процедура полностью проходит в онлайне и так же быстро, как при полной оплате покупки банковской картой. Никаких комиссий за рассрочку, никаких скрытых платежей, и даже никаких напоминаний об очередной ежемесячной оплате.



«Мы рады приветствовать Цитрус в числе наших первых партнеров по «Покупке частями». Теперь покупатели Цитрус могут разбить покупку на удобное количество платежей. Для покупателя эта услуга полностью бесплатна, даже при оплате в счет кредитных средств. Что важно, сейчас покупку можно оформить только на citrus.ua, но уже на днях такая возможность появится и во всех магазинах Цитрус», - отметил Анатолий Рогальский, маркетинг-директор monobank | Universal Bank.