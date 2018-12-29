Ивано-Франковск и Днепр подключились к Mobile ID

29 декабря 2018, 10:55

Теперь жители этих городов смогут использовать электронную подпись Mobile ID для получения муниципальных электронных сервисов.

На подключенных к платформе Mobile ID сайтах Центров предоставление административных услуг (ЦПАУ) можно заказать наиболее востребованные у граждан справки и электронные услуги.

«20 декабря мы запустили Mobile ID в национальном масштабе. А уже сегодня Днепр и Ивано-Франковск предоставляют услуги населению с помощью этого сервиса, - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - Это важно - иметь возможность получать услуги удаленно, в удобное время и без лишней бюрократии. И мы хотим, чтобы таких электронных услуг становилось все больше. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству государственные и бизнес-структуры, которых готовы оперативно подключать к нашей платформе».

С Днепровским городским советом Киевстар еще в марте 2018 г. договорился об интеграции сервиса Mobile ID в электронные сервисы на сайте ЦПАУ г. Днепр.

«Технология Mobile ID была готова еще в 2015 году, но длился процесс принятия нужных законопроектов и стандартов, - прокомментировала и.о. заместителя мэра Днепра Яника Мерило. – Очень горжусь, что весной Днепр первым из украинских городов вместе с Киевстар договорился начать предоставлять электронные услуги через Mobile ID и сейчас мы это сделали. Надеюсь, что в будущем перечень услуг и справок, которые можно получить через мобильный телефон, будет расширяться. Мы благодарны партнерам из Киевстар за плодотворное сотрудничество в этом вопросе».

Mobile ID на сайте ЦПАУ г. Ивано-Франковск дает возможность заказать 48 административных услуг, среди которых наиболее распространенные из жилищно-коммунального сектора, земельные и квартирные вопросы, семейные дела, предпринимательская деятельность, архитектурные и градостроительные запросы, услуги по получению копий документов. Сервис позволяет пройти идентификацию в кабинете пользователя, заказать услуги онлайн, проверить состояние заказа услуг или готовности документов, обратиться в архив и т.п. Также MobileID помогает горожанам повлиять на решения, которые принимаются властью с помощью сервиса «Голос громади». На этом портале определяется мнение жителей по общегородским вопросам, проблемам развития территорий, общественных слушаний онлайн и законодательных инициатив.

«Только за 2018 год ЦПАУ Ивано-Франковска предоставил более 150 тысяч административных услуг, - рассказал городской глава г. Ивано-Франковск Руслан Марцинкив. – А перевод большинства муниципальных сервисов в электронный формат с удаленной идентификации граждан позволит значительно увеличить количество обращений в будущем, упростить их исполнение и при этом не перегружать имеющийся ресурс ЦПАУ. Благодаря нашим электронным услугам и Mobile ID от Киевстар франковцы смогут чувствовать себя частью европейского общества, где ценится время человека. И самое главное – реагирование на обращения граждан в государственные структуры происходит быстро и качественно».













