PrivatPayBot стал одним из лучших финансовых решений года для малого бизнеса

2 января 2019, 10:30

Первый в Украине платежный бот PrivatPayBot, запущенный в 2018 году ПриватБанком, признан одним из лучших финансовых решений года для малого бизнеса.

По итогам ежегодного рейтинга украинского рынка FinTech и e-commerce PSM Awards 2018, в котором голосовали почти 70 тысяч пользователей, лучшими сервисами приема платежей для малого бизнеса стали Masterсard QR, PrivatPayBot и PayLastic.



PrivatPayBot дает возможность предпринимателям и малому бизнесу принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме без POS-терминалов – с помощью популярного мессенджера Telegram. Чтобы пользоваться виртуальным терминалом, нужно только подключить бота в мессенджере и свою пластиковую карту или счет в банке.



При оплате с помощью PrivatPayBot продавцу нужно указать сумму оплаты, после чего бот автоматически создает и выводит на экран смартфона QR-код, который покупатель сканирует своим Privat24. Оплата товара через мобильный происходит мгновенно, а результат оплаты приходит продавцу в PrivatPayBot.

