Как выбрать б/у смартфон: советы при покупке

4 января 2019, 9:45

Времена, когда мобильный телефон использовался только для звонков, уже давно в прошлом.

Современный человек применяет девайс и для других целей. Так, хороший смартфон может заменить телевизор, компьютер, GPS-навигатор, электронную книгу и даже фотоаппарат. С помощью этого маленького устройства удобно проверять почту, читать новости, смотреть фильмы, играть в игры, редактировать изображения. Популярностью пользуются как скромные бюджетники, так и роскошные флагманские модели. Чтобы сэкономить, многие гаджетоманы решаются купить б/у телефон. Как сделать правильный выбор?

Внимательно осмотрите экран

Итак, вы определились с бюджетом и целью использования гаджета. Чтобы приобрести подходящую модель, обращайте внимание на параметры экрана. Компактные модели (с диагональю до 5 дюймов) подходят для управления одной рукой. Варианты на 5,5–6 дюймов не так удобны, зато смотреть фильмы на таких экранах — одно удовольствие. Чтобы наслаждаться детализированной картинкой, выбирайте устройства с разрешением не ниже FullHD.

При покупке внимательно осмотрите аппарат. Убедитесь, что на экране нет сколов или трещин, а под рамкой по периметру — пыли. Проверьте чувствительность: попробуйте набрать текст, поиграть в динамичную игру, отредактировать фотографию. Выясните, можно ли настраивать уровень яркости и контраста.

Проверьте начинку

От технических характеристик зависят возможности смартфона. На производительности сказываются модель процессора, количество ядер, тактовая частота и объем ОЗУ. Так, современные смартфоны оснащаются 1–6 ГБ оперативки. 1 ГБ достаточно для простейших задач: веб-серфинга, проверки электронной почты, чтения новостей. Чтобы смотреть фильмы и редактировать фото, выбирайте смартфон как минимум с 2 ГБ ОЗУ. 3–4 ГБ оперативной памяти позволят без проблем запускать новейшие игры и ресурсоемкие бизнес-приложения, а также работать с устройством в режиме многозадачности. Чтобы проверить продуктивность начинки, запустите на телефоне несколько тяжелых приложений одновременно. Также можно воспользоваться специальными программами для тестирования производительности (например, AnTuTu).

Обязательно проверьте аккумулятор. Выяснить с первого взгляда, как долго батарея держит заряд, у вас вряд ли получится, зато можно обнаружить, не греется ли она. Для этого достаточно нагрузить смартфон по максимуму. Также осмотрите комплектацию и документацию. Убедитесь, что зарядное устройство и USB-кабель исправны, проверьте, как работают наушники (если они есть). Также постарайтесь выяснить, по какой причине владелец продает смартфон.