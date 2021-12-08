Купил самый полезный аксессуар для своего MacBook Pro M1

8 декабря 2021, 10:01

Я был просто на седьмом небе от счастья, когда приобрел MacBook Pro 13 M1 . На тот момент это была последняя и самая производительная модель от Apple и от этого моей гордости не было предела. Я постоянно любовался им и не уставал им пользоваться.

Как и любому пользователю, мне хотелось сохранить первозданное состояние моего нового "друга" как можно дольше и надежно защитить его от стертостей, сколов и любых других повреждений. Такое желание можно сравнить с пультом от телевизора завернутым в полиэтиленовый пакет, привычка которая была когда-то в каждом доме. Для того чтобы защитить свой новенький макбук я сразу же купил чехол MacBook Pro 13 M1 и защитную пленку на экран. Пленка оказалось не совсем тем, что я ожидал. С ней повышается зернистость изображений, а цвета воспроизводятся в искаженном виде. Именно поэтому я смог пользоваться ей всего неделю, больше не выдержал - снял. А вот накладки я считаю самым лучшим аксессуаром, который может защитить ноутбук. Подтверждением моим словам является плачевное состояние моих накладок.

Press F to pay respects

Пластиковая накладка, которая качественно и надежно защищает корпус Макбука от царапин и сколов.

Стоит отметить, что я обращаюсь с ноутбуком достаточно бережно и не допускаю прогулки с ним под мышкой. Мой Макбук не встречался с углами, дверьми перилами или стенами офиса. Несмотря на это углы накладок очень сильно побились. В основном трещины и сколы расположены на верхних углах крышки. Сначала я подумал о том, что дело в некачественном пластике, но поразмыслив пришел к другому выводу - в идеальном состоянии остались полностью накладка на нижней части ноутбука и нижние углы на крышке. Все это свидетельствует о том, что пластик испортился из-за воздействия на него. И тогда я подумал, что же было бы с самим корпусом Макбука и ужаснулся.

Так как я наглядно вижу как сильно подвержен мой макбук воздействию и вижу насколько сильно поврежден мой аксессуар, думаю совсем скоро буду приобретать новый. Мне совершенно не хочется, чтобы все эти царапины и трещены были не на защитных накладках, а на моем устройстве, не смотря на то, что он уже и не совсем новый.

В итоге хочу посоветовать: состояние самого макбука намного важнее потраченных лишних 2000рублей. Не стоит экономить - покупайте пластиковые накладки. С ними ноутбук смотрится стильно и остается защищенным надолго.