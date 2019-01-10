Украинцы переходят на беспроводные наушники

10 января 2019, 10:45

В 2018 году каждая третья купленная пара наушников была беспроводной.

Отказ от разъема для подключения наушников в смартфонах вполне обоснован. По данным компании MOYO, в прошлом году каждая третья пара наушников проданная в Украине, была беспроводной.

Доля Bluetooth-наушников в общих продажах по итогам 2018 года превысила 31%. При этом такая пропорция наблюдается как среди моделей-вкладышей, так и накладных наушников, а разница в разделении на проводные и беспроводные модели колеблется в пределах долей процента.

Одна из причин растущей популярности беспроводных наушников — их технологическое совершенствование. При этом растет как качество звука при беспроводной передаче, так и продолжительность работы на одном заряде аккумулятора. Современные «бюджетные» модели от именитых производителей уже способны обеспечить до 20 часов беспрерывного звучания.

Еще одна причиа все большей популярности беспроводных наушников — снижение цены. Модели от Remax уже доступны дешевле 500 грн, а продукцию таких компаний как Sony или Philips можно приобрести по цене ниже 1000 грн.