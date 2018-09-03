BT115i и BT232i - новые беспроводные наушники от Koss

3 сентября 2018, 12:15

Беспроводные наушники очень быстро набирают свою популярность, поэтому многие бренды пополняют свои ряды wireless-моделями.

Пожалуй, один из самых узнаваемых производителей аудиотехники — Koss — представляет новые модели наушников BT115i и BT232i, которые поступят в продажу уже в этом месяце.



T115i и BT232i во многом похожи друг на друга. Обе модели имеют пульт управления на проводе, что позволяет быстро ориентироваться в плейлисте, воспроизводить или останавливать музыку, регулировать громкость, а также воспроизводить звонки одним касанием. Время работы наушников составляет более 6 часов при средней громкости.



Первое различие, заметное невооруженным взглядом, это наличие заушных креплений у BT232i, которые обеспечивают комфортную и надежную посадку наушника. Эта модель отлично подойдет любителям активного образа жизни. Еще одно различие заключается в диапазоне частот: у BT115i он составляет 50-18000 Гц, когда как у BT232i — 18-20000 Гц.



Помимо наушников в комплекте идут по 3 пары силиконовых амбушюр и USB-кабель для зарядки.