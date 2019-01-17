Galaxy M10 – подробности о новом бюджетном смартфоне Samsung

17 января 2019, 14:15

На одном из официальных ресурсов компании Samsung «всплыла» документация касательно смартфона Glaaxy M10, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, эта новинка производителя будет позиционироваться в бюджетном сегменте. Аппарат получит безрамочный дизайн с каплевидным вырезом и двойной основной камерой. Сканера отпечатков пальцев «на борту» не будет.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» ожидается Exynos 7872 + 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной.



Емкость аккумулятора – 3400 мАч.



Отмечена одновременная поддержка двух SIM-карт.



В качестве программной платформы заявлена Android 8.1.

Анонс новинки намечен на 28 января.



В продаже аппарат появится по цене в $140. О точной дате релиза пока информации нет.