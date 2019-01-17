17 января 2019, 14:15

Galaxy M10 – подробности о новом бюджетном смартфоне Samsung

На одном из официальных ресурсов компании Samsung «всплыла» документация касательно смартфона Glaaxy M10, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, эта новинка производителя будет позиционироваться в бюджетном сегменте. Аппарат получит безрамочный дизайн с каплевидным вырезом и двойной основной камерой. Сканера отпечатков пальцев «на борту» не будет.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» ожидается Exynos 7872 + 2/3 ГБ оперативной памяти и 16/32 ГБ встроенной.

Емкость аккумулятора – 3400 мАч.

Отмечена одновременная поддержка двух SIM-карт.

В качестве программной платформы заявлена Android 8.1.


Анонс новинки намечен на 28 января.

В продаже аппарат появится по цене в $140.  О точной дате релиза пока информации нет.


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