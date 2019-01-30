Как выбрать беспроводные наушники

30 января 2019, 9:45

Популярность наушников, которые синхронизируются с источником звука без кабеля, растет с каждым днем.

Такие модели позволяют избавиться от спутанного провода, они компактны, предоставляют свободу движений и дают хороший звук. Этот аксессуар работает как приемник, который может принять сигнал от плеера, смартфона, ноутбука и других девайсов. Существует несколько видов подключения и десятки моделей наушников, которые можно использовать с целым рядом техники. Чтобы выбрать среди них подходящий вариант, нужно знать несколько особенностей.

Виды подключения

Беспроводные наушники могут подключаться к источнику звука с помощью:

Bluetooth;

Wi-Fi.

Bluetooth-наушники считаются универсальным вариантом, который можно использовать с любой техникой. Воспроизведение не прерывается, даже если источник звука находится в другой комнате, но при этом расстояние не должно превышать 10 метров. Небольшой радиус действия считается основным минусом таких моделей, однако с каждой новой версией техника совершенствуется.

Наушники Huawei FreeBuds Black вышли в 2018 году и удостоились сравнения с AirPods. Это легкие и компактные аксессуары с набором амбушюр разных размеров, оснащенные батареей на 55 мАч. Для подзарядки используется специальный кейс с аккумулятором 410 мАч. Одной полной зарядки хватает на 3 часа воспроизведения музыки. При этом корпус не боится воздействия пыли и влаги, поэтому отлично подходят для использования на улице - для спорта, прогулок, поездок. Подключение происходит через протокол Bluetooth 4.2.

Wi-Fi считаются более подходящим вариантом для стационарного использования. Они требуют наличия хорошего роутера, с легкостью подключаются к ноутбуку, телевизору и другой технике. Такие модели могут быть более громоздкими, они имеют более низкий уровень шумоизоляции, чем Bluetooth-модели.

Звуковые характеристики наушников

Если наушники нужны вам не только для разговоров по телефону, но и для прослушивания музыки, то важно обратить внимание и на характеристики звука. Среди них определяющими являются:

диапазон частот;

увствительность;

сопротивление.

Частотный диапазон большинства моделей находится в пределах 15 Гц - 20 кГц, что позволяет получить хорошую детализацию звука. С такими показателями можно расслышать разные инструменты, использованные в записи. В более высоких показателях нет потребности, поскольку этот диапазон соответствует возможностям человеческого слуха. Дополнительным плюсом может стать низкий уровень искажения - от 0,5% до 0,9%. Чем ниже этот показатель, тем лучше будет звучание.

Чувствительность отвечает за громкость звучания наушников и использование аккумулятора. Оптимальный вариант - до 100 Дб, поскольку более высокие показатели могут негативно сказаться на слухе. Не рекомендуется слушать музыку на предельной громкости и пользоваться модели с чувствительностью 150 Дб на максимум - для человеческого уха это чрезмерная нагрузка.

Для использования с плеерами и смартфонами достаточно сопротивления до 30 Ом. Для компьютера и телевизора можно использовать модели с более высокими показателями, однако небольшие гаджеты могут не справиться с такой нагрузкой и не раскачать динамик. Несмотря на высокие характеристики звука, главным достоинством беспроводных наушников остается компактность и возможность свободно перемещаться.