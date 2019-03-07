К 2020 году 40% операционных процессов смогут налаживаться без участия человека

7 марта 2019, 11:15

Уже к 2019 году 90% производителей расценивают, что будут максимально использовать облачные технологии для оптимизации процессов поставок, а к 2020 году 40% операционных процессов на предприятии смогут налаживаться и обучатся без участия человека.

Этот прогноз сделал Владимир Дмитренко, специалист по облачным решениям компании Microsoft во время конференции Manufacture talks. IoT & other technologies, которая недавно прошла в Киеве.



Кроме того, на украинских предприятиях постепенно внедряют технологии интернета вещей. Согласно исследованию Microsoft, уже сегодня в Украине ею пользуются 2% поставщиков оборудования, 47% не предусмотрели возможность внедрения в систему IoT, а 51% поставщиков оборудования и вовсе не знают о возможностях IoT для предприятий.



Digital-трансформация стала обязательным эволюционным процессом формирования IT-зрелости для всех компаний, независимо от отрасли, отметил Сергей Федчун, директор департамента предоставления IT-услуг «Метинвест Диджитал»: «Трансформация бизнес-процессов за счет цифровых технологий (искусственного интеллекта, роботизации, дополненной реальности) – это непременное условие успешности бизнеса, та самая точка роста, которая является мощным драйвером для развития предприятия и масштабирования успешных бизнес-проектов».



Среди других технологических трендов, которые помогут предприятиям развиваться, по мнению специалистов Microsoft, – максимальное использование облачных технологий для оптимизации процесса поставок, обязательное подключение машин к сети производителя или интернету, а в течение 3-5 лет – построение цифрового двойника оборудования или процессов.





