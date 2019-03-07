7 марта 2019, 12:15

Huawei подает в суд на правительство США

Сегодня компания Huawei объявила о том, что подала исковое заявление в федеральный суд США, в котором оспаривается конституционность статьи № 889 закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону» от 2019 года (NDAA). Компания хочет добиться декларативного решения относительно неконституционных ограничений, наложенных на Huawei, а также судебного запрета на данные ограничения.



«Конгресс США неоднократно отказывался предъявлять какие-либо доказательства в поддержку данных ограничений на продукты компании Huawei. Мы вынуждены обратиться в суд в качестве надлежащей и крайней меры, – сказал Го Пин (Guo Ping), глава совета директоров компании Huawei. – Этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает право Huawei на участие в добросовестной конкуренции, что в конечном итоге наносит ущерб потребителям США. Мы с нетерпением ожидаем решения суда и верим, что это принесет пользу и компании Huawei, и американскому народу».



Иск был подан в окружной суд США в городе Плейно, штат Техас. Согласно исковому заявлению, статья № 889 закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону» от 2019 года запрещает всем государственным органам США не только приобретать оборудование и услуги компании Huawei, но и заключать контракты, предоставлять субсидии или кредиты третьим сторонам, которые приобретают оборудование или услуги Huawei, без возможности рассмотрения какого-либо исполнительного или судебного процесса. Это является нарушением положения закона «О лишении гражданских и имущественных прав за государственную измену» и положения «О надлежащей правовой процедуре». Это также нарушает принцип разделения власти, установленный Конституцией США, поскольку Конгресс одновременно устанавливает закон, в то же время пытаясь выносить решение и осуществлять правосудие.



Сун Люпин (Song Liuping), директор по юридическим вопросам компании Huawei, подчеркнул: «Статья № 889 основана на многочисленных ложных, непроверенных и неподтвержденных данных. Вопреки предположению, компания Huawei не принадлежит, не контролируется и не находится под влиянием правительства Китая. Более того, компания Huawei имеет исключительную репутацию и программу безопасности. Не было представлено никаких свидетельств обратного».



«Мы гордимся тем, что являемся одной из самых открытых и прозрачных компаний в мире, – сказал Джон Саффолк (John Suffolk), руководитель глобальной службы информационной безопасности компании Huawei. – Подход Huawei к вопросам безопасности, основанный на разработке и развертывании проектов, устанавливает высокие стандарты, которым могут соответствовать не многие».



По мнению Huawei, ограничения NDAA не позволяют компании предоставлять потребителям США более продвинутые 5G-технологии, что приведет к задержке коммерческого развертывания сети 5G и, в свою очередь, будет препятствовать улучшению показателей продуктивности этой технологии в стране. Кроме того, пользователи сети в сельских и отдаленных регионах США будут вынуждены выбирать между правительственным финансированием и высококачественными, эффективными и экономичными продуктами. Это помешает процессу обновления сети и будет способствовать цифровому неравенству. Ограничения, наложенные на Huawei, будут подавлять конкуренцию, что приведет к еще худшим последствиям. В результате американские потребители будут платить более высокие цены за продукты низкого качества.



По оценкам отраслевых источников, предоставление Huawei возможности конкурировать на рынке снизит стоимость беспроводной инфраструктуры на 15-40%. Это позволит Северной Америке сэкономить не менее 20 млрд долларов США за последующие четыре года.



Г-н Го Пин добавил: «Если этот закон будет аннулирован, как и должно быть, компания Huawei сможет предоставить США более продвинутые технологии и поможет создать лучшую 5G-сеть. Huawei готова разрешить проблемы безопасности американского правительства. Снятие запрета согласно NDAA позволит правительству США быть более гибким, что необходимо для работы с компанией Huawei и разрешения реальных вопросов безопасности».

