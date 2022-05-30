Первый канал РФ подал в суд на Google

30 мая 2022, 14:15

Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не указаны, но, судя по составу ответчиков, можно предположить, что в иске заявлено требование о восстановлении доступа Первого канала к своему каналу на YouTube, который был заблокирован в марте, как и множество каналов других пропагандистских СМИ.