Представлена бюджетная Optolink E1 EPON ONU

21 марта 2019, 8:28

Optolink E1 EPON ONU – отличное решение для растущей сети!

ОНУ Optolink

В феврали мы анонсировали оптические модули Optolink, а сегодня наш склад пополнился еще одной новинкой – бюджетной моделью ОНУ E1 EPON.

Optolink – производитель профессионального оборудования для построения оптоволоконных сетей. Мы производим продукты исключительно на мощностях ведущих заводов Китая, что гарантирует высокое качество изготовления и доступные цены.

РОМСАТ – эксклюзивный представитель Оптолинк в Украине.

Особенности EPON ONU Optolink E1

Модель E1 предназначена для работы в PON сетях. Поддерживает стандарт EPON (802.3ah) и полностью совместима с OLT BDCОМ. Абонентское устройство работает на популярном чипсете ZTE zx279125. ОНУ получила по одному порту SC/PC и Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps base-T).

РОМСАТ – эксклюзивный представитель Оптолинк в Украине.