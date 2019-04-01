В Украине вскоре начнется продажа новинок Apple

1 апреля 2019, 12:45

Компания Apple презентовала миру широкую обновленную линейку продуктов бренда: iPad, iMac, AirPods, а также аксессуаров к ним.

Уже скоро эти гаджеты появятся в Украине, заверяет официальный дистрибьютор продукции Apple – компания АСБИС-Украина.

Первые поставки начнутся уже 12 апреля. Самые долгожданные и популярные новинки года будут представлены на полках торговых сетей официальных реселлеров Apple в Украине: «Цитрус», Comfy, MoYo, Foxtrot, Eldorado, Brain, «Киевстар», «Алло», ITbox, IOn.

Цены устройств в розничных сетях в Украине ожидаются такие:

новый iPad mini – от 13 999 грн.;

новый iMac – от 43 999 грн.;

новые AirPods – от 6 599 грн.

Потребителей ожидает самая инновационная линейка продуктов бренда. Новые iPad Air и iPad mini дополнят доступные ранее модели iPad с дисплеем 9,7 дюймов и наиболее продвинутого iPad Pro. По какому бы критерию не выбирали отныне пользователи свои гаджеты – будь то портативность, размер экрана, мощность или цена, – для каждого найдется свой iPad.

Новый iPad Air в ультратонком дизайне наделен 10,5-дюймовым дисплеем и передовыми функциями. Благодаря процессору A12 Bionic и системе Neural Engine произошел двойной прирост графической производительности и прирост общей производительности до 70%. Продвинутый дисплей Retina с технологией True Tone стал больше почти на 20%, а количество пикселей выросло на более чем полмиллиона.

Новый iPad mini с дисплеем 7,9 дюймов превратился в многофункциональное устройство для решения самых разнообразных задач. Процессор A12 Bionic обеспечил прирост производительности в три раза и увеличение графической мощности в девять раз. Экран стал на 25% ярче с дисплеем Retina и технологией True Tone, и еще более четким при максимальной плотности пикселей по сравнению с предшественниками.

В обеих новинках использованы современные инновации от производителя. Apple Pencil позволяет раскрыть творческие способности пользователей – от рисования и фиксации мыслей на ходу до ретуширования фотографий. Система Neural Engine в процессоре A12 Bionic помогает использовать рабочие процессы с привлечением AI, сценариев из VR, создавать фотореалистические эффекты в играх с объемными мирами. Благодаря высокопроизводительному Wi-Fi и гигабитному LTE4 стало более эффективным подключение iPad mini и iPad Air к сетям. Встроенная технология eSIM дает возможность пользователям с легкостью выбирать сотовый тариф передачи данных прямо с iPad во время путешествий в более чем 180 стран мира. Продвинутые фронтальные и основные камеры iPad mini и iPad Air позволяют снимать отличные фотографии и записывать четкое и стабилизированное видео HD с разрешением 1080p.

Обновленный iMac в элегантном корпусе из алюминия и стекла – толщиной всего 5 мм. Линейка впервые получила процессоры Intel 9-го поколения до 8 ядер, а также мощный графический процессор Vega как опцию, предлагая невероятную производительность как в вычислениях, так и в графических заданиях. Для iMac с экраном 21,5 дюймов стал доступен графический процессор Radeon Pro Vega, позволяющий увеличить графическую производительность до 80%. Дисплеи Retina поражают красками и реалистичностью благодаря разрешению 14,7 млн пикселей и замечательному качеству передачи цветов.

Наушники второго поколения AirPods оснащены специально разработанным чипом Apple H1, который повышает вычислительную производительность, ускоряет соединение и увеличивает время автономной работы. Новинка впервые поддерживает функцию голосового помощника Siri. Airpods 2 поставляются на рынок в двух вариантах: в чехле с поддержкой и без поддержки беспроводной зарядки.

«Мы рады, что благодаря совместным усилиям команд АСБИС-Украина и наших партнеров украинцы уже вскоре будут иметь возможность приобрести самую современную технику от лидеров мировой ІT-индустрии. Также поклонники бренда Apple будут пользоваться всеми преимуществами легальных продуктов, поставляемых непосредственно от производителя: гарантия качества, залог отсутствия посторонних вмешательств, надлежащее обслуживание от официальных сервисных центров. Мы будем и в дальнейшем развивать рынок и открывать новые возможности для отечественных потребителей», – комментирует генеральный директор компании АСБИС-Украина Виталий Мельниченко.