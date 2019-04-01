Потрясающая новинка от Nubia: инновационный гибрид телефона и умных часов

1 апреля 2019, 10:29

Смарт-часы совсем скоро станут не просто полноценной альтернативой мобильникам, но и превзойдут их в функциональности.

Похоже, именно в этом старается убедить своих поклонников китайский производитель Nubia, ведь именно он совсем недавно анонсировал уникальное изобретение, которое можно назвать гибридом телефона и наручных часов.

Разумеется, некоторые функции мобильника ранее поддерживали и часы от других брендов, однако Nubia Alpha заслуженно можно назвать настоящим открытием в мире смарт-техники.

Какими особенностями обладает новинка

Прежде всего, стоит отметить, что Nubia Alpha – это первые в мире часы с большим изогнутым дисплеем. И если телевизорами и смартфонами с такой особенностью уже вряд ли можно кого-то удивить, то столь оригинальные часы на рынке встречаются впервые. Кстати, узнать, как выглядят так называемые "классические" смарт-часы можно по ссылке.

Главные особенности Nubia Alpha:

Большой дисплей, который практически полностью охватывает запястье среднестатистического человека. Экран гаджета смотрится весьма внушительно – его диагональ составляет целых 4”. Разрешение дисплея 960×192 точек – это (на данный момент) рекордный показатель для смарт-аксессуаров.

Функциональность. Инновационный гаджет отображает информацию о физической активности и индивидуальных биометрических показателях пользователя, а также актуальную дату, точное время и все уведомления, полученные с подключенного к часам смартфона. С часами Nubia Alpha можно вообще забыть про смартфон – они умеют принимать вызовы и сообщения, а также пригодны для набора и отправки СМСок. Встроенная 5-мегапиксельная камера позволяет использовать их для совершения видеозвонков.

Производительность. Часы оснащены мощным процессором, разработанным специально для компактных умных гаджетов, 1 Гб оперативки и внушительным объемом постоянной памяти (8 Гб).

Оптимальные показатели автономности. По утверждениям производителя, умные часы способны проработать сутки в режиме активного использования. При пассивной эксплуатации они могут "прожить" до 48 часов. Возможность автономной работы обеспечивает батарея емкостью 500 мАч.

В продаже устройство появится совсем скоро – производитель уже успел обнародовать информацию о его стоимости. По прогнозам, цена на часы в зависимости от конфигурации будет варьироваться от 450 до 650 Евро.