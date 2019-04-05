Tet разработал тест на определение уровня IT-безопасности бизнеса

5 апреля 2019, 10:45

Латвийский IT-интегратор Tet (ранее – Lattelecom) разработал тест, который поможет украинским предприятиям определить уровень уязвимости IT-инфраструктуры.

В зависимости от результатов тестирования Tet предложит оптимальные варианты защиты информации. Компания предоставляет широкий спектр IT-услуг для бизнеса, в том числе предлагая инновационные IT-решения для повышения кибербезопасности.

Глобальная компьютеризация бизнеса привела к появлению новых способов незаконного получения данных компаний. Эти способы часто используют конкуренты для доступа к конфиденциальной информации, шантажа и нанесения урона репутации предприятия. Из-за повышения уровня IT-угрозы компаниям необходимо уделять больше внимания защите от IT-рисков. Они могут быть результатом как намеренной атаки извне, так и небрежности руководства и сотрудников.



Распространённой угрозой кибербезопасности являются DDoS-атаки – поток ложных запросов от разных хостов, который блокирует сервер нужного ресурса. Также серьезный ущерб наносят компьютерные вирусы. В последнее время повысилась активность вирусов-шифровальщиков, таких как WannaCry, Petya и Trojan. Они представляют особенную опасность, так как с их помощью злоумышленники сперва проникают в инфраструктуру предприятия, а не атакуют ее напрямую.



Информационную угрозу могут представлять и сами сотрудники. По причине халатности или неосведомлённости они могут открыть письмо с вирусом с рабочего компьютера или переслать важное рабочее письмо по ложному адресу. Также владельцы бизнесов иногда пытаются сэкономить на покупке лицензионного ПО, лишаясь технической поддержки компаний-разработчиков.



Для обеспечения и защиты информационной безопасности предприятиям следует в первую очередь сосредоточиться на предотвращении возможных рисков, а не на ликвидации их последствий. Тест от Tet предлагает украинским компаниям дать ответы на 10 вопросов, которые касаются проблем кибербезопасности, и таким образом определить уровень IT-угрозы.

