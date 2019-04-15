Оптический кабель RCI со свободными волокнами

РОМСАТ расширил ассортимент продукции новым оптическим кабелем RCI R-xxx-DS-F12WH вертикальной прокладки со свободными волокнами.
Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH
Одномодовый кабель R-xxx-DS-F12WH c огнестойкой LSZH оболочкой, имеет 2-24 армированных оптических волокна. Каждое волокно защищено специальным буферным покрытием, которое позволяет легко извлечь до 50 метров волокна для дальнейшей горизонтальной прокладки.
Назначение и особенности кабеля R-xxx-DS-F12WH
Вертикальный кабель R-xxx-DS-F12WH предназначен для прокладки по слаботочным стоякам, вентиляционным шахтам и другим инженерным каналам зданий, сооружений.
Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам
В кабеле волокно находится в защитном буферном покрытии
Два параллельных стеклопластиковых стержня (FRP) — встроены в наружную оболочку с двух сторон
Продольные маркеры открытия наружной оболочки
Оболочка выполнена из безгалогенного пластиката (LSZH) белого цвета
Основные характеристики RCI R-xxx-DS-F12WH
Буферное волокно: PE LSZH, 0.85±0.05мм
Силовые стержни: FRP, 1.0мм
Наружная оболочка: PE LSZH
Максимальная нагрузка при растяжении (Н): ≥400 Рабочая температура (℃): -40/+60
Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH в наличии на складе!