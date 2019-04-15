Оптический кабель RCI со свободными волокнами

15 апреля 2019, 13:50

РОМСАТ расширил ассортимент продукции новым оптическим кабелем RCI R-xxx-DS-F12WH вертикальной прокладки со свободными волокнами.

Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH

Одномодовый кабель R-xxx-DS-F12WH c огнестойкой LSZH оболочкой, имеет 2-24 армированных оптических волокна. Каждое волокно защищено специальным буферным покрытием, которое позволяет легко извлечь до 50 метров волокна для дальнейшей горизонтальной прокладки.

Вертикальный кабель R-xxx-DS-F12WH предназначен для прокладки по слаботочным стоякам, вентиляционным шахтам и другим инженерным каналам зданий, сооружений.

Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам

В кабеле волокно находится в защитном буферном покрытии

Два параллельных стеклопластиковых стержня (FRP) — встроены в наружную оболочку с двух сторон

Продольные маркеры открытия наружной оболочки

Оболочка выполнена из безгалогенного пластиката (LSZH) белого цвета

Основные характеристики RCI R-xxx-DS-F12WH

Буферное волокно: PE LSZH, 0.85±0.05мм

Силовые стержни: FRP, 1.0мм

Наружная оболочка: PE LSZH

Максимальная нагрузка при растяжении (Н): ≥400 Рабочая температура (℃): -40/+60



Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH в наличии на складе!