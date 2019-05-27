ТМ Qbox: большими шагами – к торговле будущего

27 мая 2019, 17:14

История ТМ Qbox берет свои истоки в 2005 году, когда у его основателей возникло желание создавать высококачественные технологии и системы для предпринимательства. И надо признать, с поставленной задачей удалось справиться на отлично. Доказательство успешного выполнения этой цели – "титул" крупнейшего производителя компьютерной техники в Украине и тысячи благодарных клиентов.

Разумеется, ТМ Qbox не собирается останавливаться на достигнутом. Грандиозные планы на ее ближайшее будущее затрагивают самые разнообразные направления деятельности.

Так, ТМ Qbox прилагает все усилия, чтобы:



- Расширять целевую аудиторию путем привлечения новых клиентов из сферы малого, крупного и среднего бизнеса;- Совершенствовать представленные в продаже разработки и расширять ассортимент новинками;- Гарантировать качественную обратную связь абсолютно со всеми клиентами и оперативно реагировать на проблемы клиентов;- Предоставлять услуги имплементации и запуска работы компьютерного оборудования даже в самых отдаленных уголках страны;- Обеспечивать специальные (взаимовыгодные) условия сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса;- Реализовывать на практике оригинальные идеи и нестандартные решения.

Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ТМ Qbox можно назвать обеспечение функционирования и продвижение брендового магазина компьютеров Qbox.ua. Ресурсы производителя направлены на создание комфортного виртуального пространства, которое легко может стать любимым местом для закупок бизнес-клиентов.

Безупречная репутация

Формированию положительного имиджа торговой марки способствует позитивный опыт разработки и реализации компьютерной техники для коммерческого сегмента. Продукция Qbox лидирует по уровню продаж во всех популярных розничных сетях пользовательской электроники.

Продукция для всех

Арсенал разработок ТМ Qbox состоит из:



Производительного и мощного геймерского оборудования;



- Компьютерной техники, предназначенной для решения бизнес-задач на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса;- ПК и серверного оборудования для эксплуатации в рамках офиса.

Комфорт клиентов, взаимовыгодные условия сотрудничества, возможность взаимодействия с партнерами и покупателями как в режиме реального времени, так и в виртуальном пространстве – по мнению Qbox это и есть самые значимые шаги на пути к идеальной модели "торговли будущего".