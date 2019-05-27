ТМ Qbox: большими шагами – к торговле будущего

История ТМ Qbox берет свои истоки в 2005 году, когда у его основателей возникло желание создавать высококачественные технологии и системы для предпринимательства. И надо признать, с поставленной задачей удалось справиться на отлично. Доказательство успешного выполнения этой цели – "титул" крупнейшего производителя компьютерной техники в Украине и тысячи благодарных клиентов.
Разумеется, ТМ Qbox не собирается останавливаться на достигнутом. Грандиозные планы на ее ближайшее будущее затрагивают самые разнообразные направления деятельности.
Так, ТМ Qbox прилагает все усилия, чтобы:
- Совершенствовать представленные в продаже разработки и расширять ассортимент новинками;
- Гарантировать качественную обратную связь абсолютно со всеми клиентами и оперативно реагировать на проблемы клиентов;
- Предоставлять услуги имплементации и запуска работы компьютерного оборудования даже в самых отдаленных уголках страны;
- Обеспечивать специальные (взаимовыгодные) условия сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса;
- Реализовывать на практике оригинальные идеи и нестандартные решения.
Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности ТМ Qbox можно назвать обеспечение функционирования и продвижение брендового магазина компьютеров Qbox.ua. Ресурсы производителя направлены на создание комфортного виртуального пространства, которое легко может стать любимым местом для закупок бизнес-клиентов.
Безупречная репутация
Формированию положительного имиджа торговой марки способствует позитивный опыт разработки и реализации компьютерной техники для коммерческого сегмента. Продукция Qbox лидирует по уровню продаж во всех популярных розничных сетях пользовательской электроники.
Продукция для всех
Арсенал разработок ТМ Qbox состоит из:
Производительного и мощного геймерского оборудования;
- ПК и серверного оборудования для эксплуатации в рамках офиса.
Комфорт клиентов, взаимовыгодные условия сотрудничества, возможность взаимодействия с партнерами и покупателями как в режиме реального времени, так и в виртуальном пространстве – по мнению Qbox это и есть самые значимые шаги на пути к идеальной модели "торговли будущего".