Fractal переопределяет эффективность с новым Define 7 Compact

4 июня 2020, 10:15

Новый корпус Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму.

Универсальная удобная компоновка Define 7 Compact позволяет оптимизировать потенциал малой площади с полноразмерным оборудованием ATX формата, чтобы удовлетворить ваши строгие требования.

Сменные верхние панели позволяют переключаться между твердой сталью с эффектом поглощением шума и вентилируемой панелью для дополнительного охлаждения. Верхний каркас является полностью съемным, для максимальной простоты доступа к внутренним компонентам. Пять портов ввода/вывода на фронтальной панели (включая один USB Type-C) означают, что вы не жертвуете дополнительными возможностями из-за малой площади. Добавьте к этому многочисленные улучшения среди поддержки различных компонентов и систем охлаждения, и станет ясно, что Define 7 Compact хорошо обеспечивает вас всем необходимым.В скором времени Define 7 Compact будет дополнен уникальным набором аксессуаров, в том числе мульти-креплениями и лотками для SSD, которые помогут оптимизировать вашу сборку.Основные особенностиКомпактный, но просторный интерьер корпуса вмещает материнские платы ATX, MATX и MITXВозможность установки графических карт длинной до 360 мм с радиатором 240 мм в верхней части или графических карт длинной менее 305 мм с установленными радиаторами до 360/280 мм спередиПоддержка двух 2,5-дюймовых / 3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD (в комплекте идут два кронштейна для SSD)Верхняя панель легко меняется с твердой стали на вентилируемую с фильтрами от пылиНовая конструкция съемной верхней панели открывает доступ к внутренней части корпуса для легкой установки компонентов и прокладки кабеляОптимизированная бесшумная конструкция с промышленными звукоизолирующими передней, верхней и боковыми панелямиПередние и боковые панели из полированного алюминия обеспечивают стильный и утонченный внешний видВозможность установки до 7 x 120 мм или 4 x 140 мм вентиляторов (в комплект входят вентиляторы Dynamic X2, 1 x 120 мм и 1 x 140 мм)Пять портов USB на фронтальной панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и передачи данных со скоростью до 10 Гбит/сБез-мостовые слоты расширения обеспечивают беспрепятственное соединение для облегчения установки и подключения