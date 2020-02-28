Fractal запускает серию корпусов Define 7

28 февраля 2020, 14:15

Обладая особой утонченностью дизайна, корпус Define 7 привносит новый облик в давно известную серию Define, но оставаясь верным своему наследию, как надежная платформа для бесшумного ПК.Постоянно раздвигая границы, разработчики наших продуктов добавили множество новых функций, чтобы гарантировать, что 7 серия - это самыйспособный и связующий продукт, который мы когда-либо выпускали. Благодаря адаптируемому двухпозиционному интерьеру, корпус Define 7 легко вмещает материнские платы вплоть до E-ATX (285 мм), имеет обширный арсенал накопителей с 14 жесткими дисками, 4 SSD и отсеком для ODD-привода. Кроме того, возможность установить надежное водяное охлаждение с помощью 420 мм радиатора и/или девятью вентиляторами. Различные мульти-кронштейны позволяют реорганизовать любое неиспользуемое место вентиляторов под жесткие диски, твердотельные накопители или водяную помпу. Новая передняя панель отличается улучшенной конструкцией шарнира с магнитной защелкой и полностью съемной верхней панелью, что обеспечивает абсолютно беспрепятственный доступ внутрь7 XL – это один из самых больших корпусов серии Define. Благодаря своему смелому и инновационному дизайну, он устанавливает новый стандарт того, что вы можете ожидать от модульности, гибкости и простоты использования. Поддержка самых больших плат E-ATX формата, и плат энтерпрайз формата, установка нескольких графических карт и почти два десятка устройств хранения (в формате хранилища). С такими возможностями вам будет сложно найти предел того, что вы можете сделать со своей сборкой в Define 7 XL.Расширенное пространство для монтажа - не единственная особенность, которая способствует более удобной сборке - верхняя панель может быть полностью снята для полного беспрепятственного доступа. Верхняя панель из прочной стали со звукоизоляцией может быть заменена на продуваемую панель с фильтрацией пыли.Define 7 XL также поставляется с двумя новыми и универсальными мульти-кронштейнами для реорганизации любого неиспользуемого места вентиляторов для HDD, SSD или установки водяного насоса, что будет приятной новостью для тех, кто не использует все одиннадцать 120 мм (или девять 140 мм) вентиляторов.Define 7 и Define 7 XL теперь доступны по всему миру и будут дополнены уникальным ассортиментом аксессуаров, которые помогут расширить ваш опыт сборки ПК.Основные особенности Define 7Просторное и легко настраиваемое внутреннее пространство с двумя вариантами компоновки легко вмещает в себя крупные материнские платы вплоть до E-ATX включительноПоддержка установки радиаторов до 360 мм в передней части, 420 мм в верхней части или 280 мм в основании в стандартной компоновке Open.Возможность преобразования в компоновку Storage, вмещающую до 14 жестких дисков, до 4 выделенных лотков для SSD-дисков и 1 отсек для оптического диска (в комплекте 6 кронштейнов HDD/SSD + 2 кронштейна SSD + 1 мультикронштейн).Один отсек 5,25" для оптического диска может быть преобразован в дополнительное крепление 140 мм для переднего вентилятора с фильтрационной решеткой.Конструкция, оптимизированная для бесшумной работы, с передней, верхней и боковыми панелями с эффективным звукопоглощениемЛегкая замена типа верхней панели – со звукопоглощающей стальной панели на вентиляционную панель с фильтром.Превосходная охлаждающая способность с 9 креплениями вентиляторов размером 120/140 мм и тремя предварительно установленными вентиляторами Dynamic X2 GP-14.Новые многофункциональные кронштейны позволяют преобразовать любое неиспользуемое посадочное место вентилятора в слот для установки жесткого диска, твердотельного накопителя, насоса или резервуара водяного охлаждения.Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайное падение.