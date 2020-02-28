Fractal запускает серию корпусов Define 7

Обладая особой утонченностью дизайна, корпус Define 7 привносит новый облик в давно известную серию Define, но оставаясь верным своему наследию, как надежная платформа для бесшумного ПК.
Постоянно раздвигая границы, разработчики наших продуктов добавили множество новых функций, чтобы гарантировать, что 7 серия - это самый способный и связующий продукт, который мы когда-либо выпускали. Благодаря адаптируемому двухпозиционному интерьеру, корпус Define 7 легко вмещает материнские платы вплоть до E-ATX (285 мм), имеет обширный арсенал накопителей с 14 жесткими дисками, 4 SSD и отсеком для ODD-привода. Кроме того, возможность установить надежное водяное охлаждение с помощью 420 мм радиатора и/или девятью вентиляторами. Различные мульти-кронштейны позволяют реорганизовать любое неиспользуемое место вентиляторов под жесткие диски, твердотельные накопители или водяную помпу. Новая передняя панель отличается улучшенной конструкцией шарнира с магнитной защелкой и полностью съемной верхней панелью, что обеспечивает абсолютно беспрепятственный доступ внутрь
7 XL – это один из самых больших корпусов серии Define. Благодаря своему смелому и инновационному дизайну, он устанавливает новый стандарт того, что вы можете ожидать от модульности, гибкости и простоты использования. Поддержка самых больших плат E-ATX формата, и плат энтерпрайз формата, установка нескольких графических карт и почти два десятка устройств хранения (в формате хранилища). С такими возможностями вам будет сложно найти предел того, что вы можете сделать со своей сборкой в Define 7 XL.
Расширенное пространство для монтажа - не единственная особенность, которая способствует более удобной сборке - верхняя панель может быть полностью снята для полного беспрепятственного доступа. Верхняя панель из прочной стали со звукоизоляцией может быть заменена на продуваемую панель с фильтрацией пыли.Define 7 XL также поставляется с двумя новыми и универсальными мульти-кронштейнами для реорганизации любого неиспользуемого места вентиляторов для HDD, SSD или установки водяного насоса, что будет приятной новостью для тех, кто не использует все одиннадцать 120 мм (или девять 140 мм) вентиляторов.
Define 7 и Define 7 XL теперь доступны по всему миру и будут дополнены уникальным ассортиментом аксессуаров, которые помогут расширить ваш опыт сборки ПК.
Основные особенности Define 7
Просторное и легко настраиваемое внутреннее пространство с двумя вариантами компоновки легко вмещает в себя крупные материнские платы вплоть до E-ATX включительно
Поддержка установки радиаторов до 360 мм в передней части, 420 мм в верхней части или 280 мм в основании в стандартной компоновке Open.
Возможность преобразования в компоновку Storage, вмещающую до 14 жестких дисков, до 4 выделенных лотков для SSD-дисков и 1 отсек для оптического диска (в комплекте 6 кронштейнов HDD/SSD + 2 кронштейна SSD + 1 мультикронштейн).
Один отсек 5,25" для оптического диска может быть преобразован в дополнительное крепление 140 мм для переднего вентилятора с фильтрационной решеткой.
Конструкция, оптимизированная для бесшумной работы, с передней, верхней и боковыми панелями с эффективным звукопоглощением
Легкая замена типа верхней панели – со звукопоглощающей стальной панели на вентиляционную панель с фильтром.
Превосходная охлаждающая способность с 9 креплениями вентиляторов размером 120/140 мм и тремя предварительно установленными вентиляторами Dynamic X2 GP-14.
Новые многофункциональные кронштейны позволяют преобразовать любое неиспользуемое посадочное место вентилятора в слот для установки жесткого диска, твердотельного накопителя, насоса или резервуара водяного охлаждения.
Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайное падение.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 14:15
Fractal запускает серию корпусов Define 7
- Интернет | Сегодня, 13:45
Uber представляет новое приложение для Uber Shuttle в Киеве
- Железо | Сегодня, 13:45
Panasonic представил AI-платформу Miraie для "умного" дома
- Железо | Сегодня, 13:15
Компьютер Prestige P100 с сертификацией NVIDIA RTX Studio
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новая беззеркальная камера FUJIFILM X-T4
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
ОКЛИК ОК-117: звук с большим потенциалом
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Мощный A71 VS милый A01: выбираем Samsung Galaxy на 8 марта
- Связь | Сегодня, 11:15
Этой зимой еще 235 тысяч украинцев получили доступ к 4G
- Железо | Сегодня, 10:45
MMD представляет монитор Philips 243B1
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 17:14
Фокстрот открыл сразу три обновленных магазина
- Обзоры | 16 февраля, 19:11
Prestigio Click&Touch – компактная клавиатура с тачпадом на кнопках!
- Аналитика | 16 февраля, 12:23
Самое интересное за неделю. Выпуск №5 - Samsung Galaxy Note 10 Lite: облегченный флагман
- Аналитика | 10 февраля, 20:41
Самое интересное за неделю. Выпуск №4 - флагманский Samsung Galaxy S20
- Обзоры | 9 февраля, 23:47
Gembird EE2-U31S-1 – внешний карман с USB Type-C за недорого!
- Обзоры | 5 февраля, 14:39
Cablexpert NCT-1 – проверит RJ45 и RG58!
- Интервью | 5 февраля, 10:30
Алексей Зозуля, Фокстрот: "В 2020 году продолжим реализацию стратегии обновления"
- Аналитика | 4 февраля, 8:01
Самое интересное за неделю. Выпуск №3 - Фокстрот запустил новую версию онлайн-площадки
- Аналитика | 26 января, 17:31
Самое интересное за неделю. Выпуск №2 - два билета на EM Katowice 2020
Популярные новости
- Железо | 24 февраля, 14:38
Transcend представляет SSD спроектированные с использованием BiCS4 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Новая беззеркальная камера FUJIFILM X-T4 5.00
- Гаджеты | Вчера, 12:45
Смартфон vivo APEX 2020 презентуют 28 февраля 5.00
- Гаджеты | Вчера, 9:45
OPPO представит свою флагманскую серию Find X2 на онлайн-конференции 5.00
- Бизнес | Позавчера, 15:15
Фокстрот открыл сразу три обновленных магазина 5.00
- Гаджеты | 25 февраля, 9:45
Новые наушники со встроенным плеером от Ritmix! 5.00
- Железо | 24 февраля, 10:45
AOC AG353UCG - сверхширокий игровой монитор диагональю 35 дюймов 5.00
- Железо | Сегодня, 14:15
Fractal запускает серию корпусов Define 7 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:45
Uber представляет новое приложение для Uber Shuttle в Киеве 0.00