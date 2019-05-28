Panasonic и Tropos Motors займутся разработкой компактного электротранспорта

28 мая 2019, 9:45

Разработкой высокотехнологичных подключаемых компактных электромобилей для коммерческого использования (eCUV) займутся североамериканское подразделение корпорации Panasonic и стартап из Кремниевой долины Tropos Motors, специализирующийся на полностью электрическом транспорте, в т.ч., тихоходных электромобилях (e-LSV) и небольших грузовиках.

Стороны рассчитывают, что их решения будут востребованы в сервисных службах (от экстренных до коммунальных), сельском хозяйстве, курьерской доставке и других направлениях бизнеса.

Panasonic использует в проекте собственные разработки в области энергетики и IoT («умного» подключаемого транспорта). Tropos Motors, лидер на рынке eCUV, планирует развивать линейку небольших электрогрузовиков на платформе Tropos Motors ABLE - универсалов, сочетающих высокую грузоподъемность и возможности буксировки с низким воздействием на окружающую среду.

Компактный тихоходный электротранспорт давно уже не ограничивается гольфкарами и мотоколясками. Он более экологичен и зачастую лучше подходит для решения конкретных бизнес-задач, чем его большие дизельные аналоги. Владельцы коммерческих автопарков могут подбирать самые разные eCUV, сокращая (во всех смыслах) размер своего транспорта, но сохраняя при этом его функциональность и грузоподъемность. При этом небольшие электрокары выигрывают по цене, низким расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивая ускоренный возврат инвестиций.

«Сотрудничество Panasonic и Tropos Motors должно решить задачи компаний, которые зависят от небольшого коммерческого транспорта, - за счет грамотного сочетания технологий и решений для электрификации, которые, ввиду своей экологичности, представляют дополнительную ценность для общества, - отметил Скотт Моррисон, директор по передовым разработкам компании Panasonic Automotive. - Если вы получите автомобиль с функционалом большого грузовика, но в компактной форме, он лучше подойдет для вашей работы. И речь не об уменьшении. Речь о приведении размера (транспорта) в соответствие с задачами».

Подключаемость к Интернету и системам IoT – еще один важный момент для любого автопарка, позволяющий снизить совокупную стоимость владения и одновременно повысить безопасность. Системы онлайн-мониторинга позволяют отслеживать местоположение каждого электромобиля, срок службы батареи и ключевых компонентов, управлять маршрутами, энергопотреблением и другими параметрами. Участники проекта смогут поработать и в этом направлении.



