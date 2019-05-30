D-Link представляет новое ПО для коммутаторов DGS-1210-10P/F1

Компания D-Link представляет новое программное обеспечение для коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1 с поддержкой CLI.
Обновление ПО расширяет возможности использования коммутаторов DGS-1210/F1 на уровне доступа в операторских сетях Metro Ethernet, системах «Безопасный город» и корпоративном сегменте пользователями с повышенными требованиями к соотношению функциональных возможностей и стоимости оборудования.
Новая версия ПО поддерживает наиболее востребованный операторами связи и корпоративными клиентами функционал:
Полнофункциональный CLI (Telnet, SSH)
Управление по SNMP
Функция Double VLAN (Q-in-Q) в реализациях Port-based Q-in-Q и Selective Q-in-Q
IGMP-фильтрация
IGMP Access Authentication
Функция ISM VLAN
Функция CPU Interface Filtering
Возможность добавления метки PPPoE Circuit-ID
Поддержка протокола TACACS+
Поддержка DHCP Relay с Option 82
Управление полосой пропускания
Сегментация трафика
Списки управления доступом
Port Security
Обновление программного обеспечения возможно для новых или ранее приобретенных коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1. Полный список функциональных изменений обновленного программного обеспечения, пошаговое описание процедуры обновления, а также загрузочные файлы доступны на страницах коммутаторов DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-26, DGS-1210-28.
По желанию заказчика возможна поставка версии коммутаторов со встроенной грозозащитой до 6 кВ.
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