30 мая 2019, 9:15

D-Link представляет новое ПО для коммутаторов DGS-1210-10P/F1

Компания D-Link представляет новое программное обеспечение для коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1 с поддержкой CLI.

Обновление ПО расширяет возможности использования коммутаторов DGS-1210/F1 на уровне доступа в операторских сетях Metro Ethernet, системах «Безопасный город» и корпоративном сегменте пользователями с повышенными требованиями к соотношению функциональных возможностей и стоимости оборудования.

Новая версия ПО поддерживает наиболее востребованный операторами связи и корпоративными клиентами функционал:

Полнофункциональный CLI (Telnet, SSH)

Управление по SNMP

Функция Double VLAN (Q-in-Q) в реализациях Port-based Q-in-Q и Selective Q-in-Q

IGMP-фильтрация

IGMP Access Authentication

Функция ISM VLAN

Функция CPU Interface Filtering

Возможность добавления метки PPPoE Circuit-ID

Поддержка протокола TACACS+

Поддержка DHCP Relay с Option 82

Управление полосой пропускания

Сегментация трафика

Списки управления доступом

Port Security

Обновление программного обеспечения возможно для новых или ранее приобретенных коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1. Полный список функциональных изменений обновленного программного обеспечения, пошаговое описание процедуры обновления, а также загрузочные файлы доступны на страницах коммутаторов DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-26, DGS-1210-28.

По желанию заказчика возможна поставка версии коммутаторов со встроенной грозозащитой до 6 кВ.
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