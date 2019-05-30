30 мая 2019, 9:15

D-Link представляет новое ПО для коммутаторов DGS-1210-10P/F1

Компания D-Link представляет новое программное обеспечение для коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1 с поддержкой CLI.



Обновление ПО расширяет возможности использования коммутаторов DGS-1210/F1 на уровне доступа в операторских сетях Metro Ethernet, системах «Безопасный город» и корпоративном сегменте пользователями с повышенными требованиями к соотношению функциональных возможностей и стоимости оборудования.



Новая версия ПО поддерживает наиболее востребованный операторами связи и корпоративными клиентами функционал:



Полнофункциональный CLI (Telnet, SSH)



Управление по SNMP



Функция Double VLAN (Q-in-Q) в реализациях Port-based Q-in-Q и Selective Q-in-Q



IGMP-фильтрация



IGMP Access Authentication



Функция ISM VLAN



Функция CPU Interface Filtering



Возможность добавления метки PPPoE Circuit-ID



Поддержка протокола TACACS+



Поддержка DHCP Relay с Option 82



Управление полосой пропускания



Сегментация трафика



Списки управления доступом



Port Security



Обновление программного обеспечения возможно для новых или ранее приобретенных коммутаторов DGS-1210-10P/F1, DGS-1210-10MP/F1, DGS-1210-26/F1, DGS-1210-28/F1. Полный список функциональных изменений обновленного программного обеспечения, пошаговое описание процедуры обновления, а также загрузочные файлы доступны на страницах коммутаторов DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-26, DGS-1210-28.



По желанию заказчика возможна поставка версии коммутаторов со встроенной грозозащитой до 6 кВ.

