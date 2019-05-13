ADATA объявляет о проведении онлайн-мероприятия ADATA Day

13 мая 2019, 12:23

Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокоэффективных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, рада объявить о старте мероприятия ADATA Day, посвященного 18-летию компании, а также проведению ребрендинга. Онлайн-мероприятие будет состоять из розыгрыша призов и распродажсо скидками. Событие начнется 4 мая и продлится до начала июня."Мы очень рады открыть наше мероприятие ADATA Day в честь празднования нашего наследия и продемонстрировать вектор развития на будущее. Это событие оставит приятные впечатления и поможет заглянуть в будущее, созданное благодаря инновациям", - прокомментировал председатель и исполнительный директор ADATA Саймон Чен.Лотерея "В будущее" на ADATA DayМероприятие ADATA Day начнется 4 мая и завершится 3 июня. На веб-сайте мероприятия (https://itfcampaign.adata.com/) участники смогут создать сообщение "В будущее" и отправить его в электронном виде выбранным получателям в любое время в течение 2019 года.Участники, которые успешно создадут сообщение, примут участие в розыгрыше, где получат шанс выиграть несколько замечательных призов, в том числе GoPro HERO, iPad, Nintendo Switch, беспроводную гарнитуру Erato Bluetooth и продукты ADATA, такие как AI920, MFi-сертифицированный флэш-накопитель Lightning и ударопрочный внешний жесткий диск HD330. Чем больше сообщений создаст и отправит участник, тем больше у него будет шансов на победу. В розыгрыше смогут участвовать пользователи из 50 стран мира.Распродажа от ADATA Day - скидки до 50%Помимо розыгрыша призов, мероприятие охватит распродажи, которые сделают продукты ADATA и XPG доступными для потребителей со скидками до 50%. В рамках промо-акции покупателям предложат блок питания ADATA A10050, внешний жесткий диск HD650, внешний жесткий диск HD710M Pro, твердотельный накопитель SU630 и беспроводная зарядка CW0050. Продукты XPG будут включать игровую мышь INFAREX M10 и твердотельный накопитель SX8200 Pro NVMe M.2. Стимулирующие продажи со скидками пройдут в 18 странах мира.Празднование 18 лет инноваций и ростаADATA была основана в 2001 году всего 20 сотрудниками. Изначально это была небольшая компания, но с большой мечтой. Сегодня в ADATA работают более 1400 человек по всему миру, компания обладает более чем 500 патентами и входит в число ведущих мировых производителей модулей DRAM и производителей фирменных модулей SSD.