Lenovo признали одним из мировых лидеров в сфере “зеленой” энергии

6 июня 2019, 9:15

Компания Lenovo вошла в топ-20 «Сarbon clean list 200» – международного рейтинга бизнес-организаций, которые лидируют в разработке решений для перехода на возобновляемые источники энергии.

«Clean 200» – это совместная ежеквартальная инициатива фонда As You Sow и компании Corporate Knights с целью оценить доходы бизнеса от «зеленой» энергии.

Что же делает Lenovo для окружающей среды? Уже сегодня компания создает решения для полного перехода на возобновляемую энергию в будущем. К примеру, производит упаковку из бамбука и сахарного тростника, а также использует переработанные материалы. Более того, многие продукты Lenovo зарегистрированы в международном реестре EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool). Эта глобальная независимая программа исследует влияние устройств на экосистему на всех этапах их жизненного цикла: от разработки до производства и доставки. «Lenovo стремится снизить негативное влияние на окружающую среду, повышая эффективность собственных операций и предоставляя клиентам продукты и решения с низким углеродным следом, – сказал Джон Черретани (John Cerretani), директор по корпоративной ответственности Lenovo. – Я действительно горжусь работой наших инженеров по внедрению инноваций, которые помогают снижать выбросы углекислого газа во время производства продуктов Lenovo для наших клиентов. Особенно важны инициатива по низкотемпературной пайке и наша технология жидкостного охлаждения серверов с использованием теплой воды. Именно такие инновации выделяют Lenovo во всем мире».

Компания Lenovo также получила награду «China Influence Award on Climate Change Mitigation» от организации CDP (Carbon Disclosure Project) за смягчение последствий изменения климата. CDP – это некоммерческий международный проект, целью которого является информирование о выбросах углекислого газа. CDP собирает данные о климатических рисках и об инициативах в области низкоуглеродного устойчивого развития от крупнейших мировых компаний. Благодаря этому организация подготовила глобальную открытую систему информации, которая позволяет компаниям измерять и контролировать свое воздействие на окружающую среду.



