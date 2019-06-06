Новый повербанк в необычной расцветке СТАРТ PPB EAGLE P05MC-G 20/80

6 июня 2019, 11:45

Внешний аккумулятор PPB EAGLE P05MC-G представляет собой компактное, но мощное зарядное устройство, способнее зарядить ваш смартфон более одного раза, либо несколько других портативных гаджетов.

Емкость 5000мАч обеспечит ваши средства коммуникации необходимой энергией, чтобы вы оставались на связи в течение длительного путешествия. Сила выходного тока 2,1А позволяет быстро зарядить игровые устройства, MP3-плееры и прочие девайсы.

Корпус PPB EAGLE P05MC-G выполнен из анодированного алюминия, что придает устройству прочность, надежность и неповторимый современный стиль. Компактный аккумулятор можно носить даже в самой маленькой дамской сумочке. Благодаря простоте использования, небольшим габаритам, и малому весу, его можно использовать «на ходу». LCD-дисплей постоянно информирует вас о процессе зарядки и уровне заряда/разряда внешнего аккумулятора.Внешний аккумулятор оптимально подходит для зарядки гаджетов на платформах Android и iOS.

Литий-полимерная батарея отличается лучшими показателями зарядки, при больших емкостях сохраняя компактные размеры устройства.

Современные технологии, используемые во внешнем аккумуляторе, позволяют гарантированно использовать его более 500 полных циклов заряд/разряд.





Безопасное использование

Во внешнем аккумуляторе имеется несколько систем безопасности, которые предохраняют устройство от повреждений:

Защита от перегрева во время подзаряда

Защита от избыточного заряда и полного разряда

Защита от перегрузок электрической сети

Защита от короткого замыкания

Для длительной и комфортной работы зарядного устройства необходимо следовать правилам эксплуатации, прописанным в инструкции.

PPB EAGLE P05MC-G – безупречный стиль по оптимальной цене!